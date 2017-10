Alcaldía de Medellín propone liquidar Sociedad Parques del Río

El Alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó el financiamiento de la Sociedad Parques del Río, integrada por el Metro de Medellín con un 9%, ISA y EPM con un 33% y la Alcaldía de la capital antioqueña con un 25%.

Según el mandatario, la primera fase de Parques del Río ya está finalizada y en el momento estarían adelantando la ejecución de la fase dos.

“Por qué no le contaron a la ciudad que para financiar las obras que seguían iba a ver peaje, y no solo peaje sino que más de la mitad de las obras se iban a financiar vía valorización general de la cuidad y yo no estoy de acuerdo con eso”, opinó el alcalde Federico Gutiérrez.

El mandatario radicó en el Concejo un proyecto de acuerdo que busca liquidar la sociedad, además menciona que en su período de administración ha tenido que adicionar 100 mil millones de pesos para continuar con el proyecto.

“Cuando ganamos las elecciones pedimos que dieran una espera de algunos meses para nosotros poder revisar el proyecto y ver que los presupuestos si cumplieron, efectivamente adjudicaron un proyecto el segundo tramo por 161mil millones de pesos y después nos tocó adicionar 100mil millones de pesos sin contar la adición que nos tocó hacer por el primero”, confirmó el señor Gutiérrez Zuluaga.

Sin embargo, el alcalde de Medellín afirmó que el proyecto sigue en ejecución para ser entregado en el segundo semestre del 2019.-

