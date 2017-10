Víctimas del Grupo CDO resaltan condena a directivos por caso Space

Al conocerse que el juzgado primero del circuito de Medellín declaró culpables a las directivas de Lérida CDO por el homicidio de Juan Esteban Cantor, las víctimas de las fallas estructurales de los edificios construidos por este grupo resaltaron la decisión e insistieron en que se debe seguir responsabilizando a la empresa de la familia Villegas y reparando a los perjudicados.

La propia familia del joven fallecido sentenció también que esa condena debe convertirse en un mensaje para que en Antioquia y en el país, desastres como este, que tanto dolor causa a sus parientes, no vuelvan a ocurrir y para que los responsables de este hecho sean sancionados profesionalmente con la suspensión de por vida de sus licencias de ingeniería.

Al finalizar la audiencia de juicio, la joven Ángela Cantor Molina, hermana del universitario fallecido, manifestó a nombre de su familia, que este proceso judicial y su sentencia se deben convertir en un antecedente para evitar tragedias por malas prácticas en las construcciones.-

“Acatamos la decisión y esperemos que esto les sirva a ellos para que tomen conciencia porque si no cambian son muchas las vidas que se pueden afectar. Ojalá este juicio marque un precedente para la ciudadanía para que no permitamos que sigan pasando estos atropellos. Que a ellos los priven o no de la libertad no es algo que perseguíamos, solo queríamos la verdad, justicia y pelear por nuestra dignidad”, confesó la joven Cantor Molina.

Y admitió: “Tenemos un sentimiento de tranquilidad, sentimos que hicimos todo lo que podíamos hacer y pudo hacerse más tal vez si la imputación hubiera sido más dura pero creemos que es un precedente que marca una tendencia para que las personas que vayan a juicio no se dejen meter los dedos a la boca con imputaciones tan débiles”.

La audiencia para conocer la pena para los sentenciados será el próximo 18 de diciembre.

Otras víctimas

A través de Caracol Radio, el periodista Mauricio Ballesteros, propietario de un apartamento en el edificio Continental Towers, evacuado hace cuatro años, espera que el fallo acelere la reparación y entrega de los recursos de quienes invirtieron en las obras de CDO.

“Por forma una cantidad de malas prácticas que llevaron al traste a todas estas edificaciones, al tiempo que uno acabó con la vida de 12 personas y los están condenando por la muerte de Juan Esteban Cantor, por homicidio culposo. Ya hay un juez que dice que la responsabilidad es de ellos y esa pruebas así lo demuestran y esto sirve en un momento determinado”, analizó el comunicador Ballesteros.

El señor Elkin Hernández, otro afectado de Continental Towers, concordó con Ballesteros, pero manifestó que había que reconocerle el valor cívico de la familia Cantor de llevar a juicio la muerte de Juan Esteban.

“Lo más importante de este fallo que hoy condena por el homicidio de Juan Esteban Cantor, es el reconocimiento que hay que hacerle a esa familia, el valor civil que hay que hacerle a esa familia para soportar cuatro años la muerte de su hijo y hoy lograr este fallo de la justicia”, señaló el señor Hernández.

Por la muerte de las otras 11 personas, obreros que trabajan en la reparación de la etapa seis de Space cuando colapsó, no hay un proceso jurídico, porque estas familias llegaron a un acuerdo económico con el grupo CDO.

