Inicio traslados de personas capturadas de estaciones de policía en Cúcuta

Más de 160 personas comenzaron a ser trasladadas a la cárcel de Cúcuta después de permanecer recluidas en varias estaciones de Policía de la ciudad que colapsaron por el hacinamiento.

Dos meses como cárcel, sirvieron los Comando de Acción Inmediata de la Policía y varias de sus estaciones que fueron adaptadas para alojar a distintas personas detenidas en diferentes procedimientos de las autoridades en la lucha contra la criminalidad, delincuencia organizada y la ilegalidad “nosotros no tenemos la capacidad medica que requieren estas personas que son capturadas, nosotros no tenemos la infraestructura, no tenemos médicos en las estaciones” manifestó, el Comandante de la Policía de Cúcuta, Coronel, Javier Barrera.

El oficial, señalo que el alto número de personas recluidas en los espacios asignados para sus hombres en el ejercicio diario de sus funciones, genero una serie de patologías “tenemos un brote de enfermedades infecto contagiosas que se han presentado en las estaciones. Tengo alrededor de 160 personas capturadas, esto me obligo a sustraer personal de los cuadrantes para prestar vigilancia para que no se vayan a fugar y controlar los problemas de convivencia que se generan en estos espacio”.

El traslado de los hombres, en su mayoría, capturados se realizara gradualmente de las estaciones de Policía de Cúcuta hacia el centro carcelario. Se espera que el gobierno departamental, defina nuevos acuerdos con los trabajadores penitenciarios para evacuar de las estaciones de Policía de Los Patios y Villa del Rosario a los capturados que se encuentran en difíciles condiciones.

