Sólo los americanos pueden descubrir a América

Hace quinientos veinticinco años, en la madrugada del viernes 12 de octubre de 1492, un grupo de españoles a bordo de tres carabelas desembarcaba por primera vez en una pequeña isla de lo que hoy conocemos como las Bahamas. Era la isla de Guanahani, bautizada luego por Cristóbal Colón con el nombre de San Salvador, precisamente porque el hallazgo de aquellas tierras le había salvado el pellejo frente a su propia tripulación, ansiosa de amotinarse luego de desesperados intentos de navegación por un camino equivocado hacia las Indias.

Ese fue el día en que Europa creyó descubrir a América. Considerándose un Viejo Mundo aglutinado de monarcas y credos religiosos, decidió llamar Nuevo Mundo a este territorio que la deslumbraba con su naturaleza primitiva y su geografía sin precedentes. Aquí creyó encontrar un espacio baldío en el cual clavar las banderas de sus reinos. Los conquistadores vieron los ríos helados y descomunales, y no pidieron permiso para navegar en ellos. Vieron los prehistóricos árboles con sus pájaros desconocidos, y únicamente pensaron en el uso arquitectónico de la madera. Vieron a los nativos con su vida pacífica y sus pieles desnudas, y no les preguntaron si les gustaba Cristo, sino que se lo impusieron con la cátedra soberbia que únicamente podían ofrecer la espada y el arcabuz. Tropezaron con deidades, seres mágicos, héroes y talismanes hechos de oro, y ellos sólo vieron el oro.

No, amigos, esta no es una fecha para celebrar un descubrimiento europeo. Si hemos de recordar por siempre un día como este, lo haremos pensando en la infinidad de violaciones impunes, los saqueos sin escrúpulos y la violencia ideológica que sufrieron las comunidades étnicas de América durante la mal llamada “Conquista”.

Que no nos engañen diciendo que en 1492 descubrieron a América, que no nos quieran convencer de que este es el Nuevo Mundo. Nosotros ya éramos, no necesitábamos un gobierno extranjero para saber que existíamos. Por lo tanto, aquella madrugada en la que Colón entró en el primigenio mundo de las Antillas, los nuevos eran los europeos, no los nativos. América ya había sido descubierta y trabajada en largos milenios de aprendizaje cósmico por quienes allí vivían. Creo que en nuestro tiempo, tras siglos enteros de deshumanizada imposición ideológica, los americanos de la actualidad seguimos siendo nuevos en un mundo que todavía no comprendemos como lo comprendían los indígenas. Todavía ensuciamos nuestros mares y contaminamos los lagos y las bahías. Seguimos deforestando los bosques y desarrollando una economía insostenible basada en combustibles fósiles y en la sobreexplotación de nuestras materias primas. No hemos sabido conservar nuestra biodiversidad y mucho menos apreciar nuestra diversidad sexual. Cada vez hay menos parques y más autopistas, menos reservas naturales y más asfalto, menos propuestas políticas autónomas y más modelos de gobierno importados de afuera.

La verdad es que en pleno siglo XXI, América es un territorio inexplorado cuya identidad sigue sin ser descubierta del todo. Probablemente esto ha ocurrido así porque hemos intentado calcular con manzanas lo que evidentemente ha debido ser medido con chontaduros y guanábanas.

En ese sentido, a América sólo la pueden descubrir los americanos. Es cierto que a lo largo de la historia Europa, Asia y África nos han brindado conocimientos invaluables y nos han enriquecido con su sabiduría cultural. De hecho, la búsqueda de nuestra propia identidad no puede lograrse sin considerar las influencias de los otros continentes. Sin embargo, somos los que estamos aquí, perdurando en los trópicos, los andes, las costas y las selvas, quienes están llamados a construir un rostro autóctono que nos una y nos dé la fuerza para desarrollar de forma pacífica una verdadera cultura americana.

De manera que el 12 de octubre de cada año no debería ser un Día de la Raza y la Hispanidad, sino un día del autodescubrimiento continental.

