Distrito de Cartagena lanzó campaña “No más Dobles en Internet”

Con el propósito de salvaguarda la seguridad de los ciudadanos, la Oficina Asesora de Informática, lanzó la campaña de sensibilización ‘No más dobles en Internet’ en la que se socializan las recomendaciones y sugerencias para que no se den más casos de ‘Spoofing’, término que es utilizado en el ámbito digital para hacer referencia al uso de técnicas de suplantación de identidad.

No dar información personal o comercial en encuestas telefónicas o electrónicas, evitar ingresar su nombre de usuario y contraseñas en vínculos que reciba por correo electrónico y cerrar siempre las sesiones (de correos, redes sociales o transacciones), sin importar si usó un computador personal o computadores compartidos, son algunas de las recomendaciones para evitar ser víctimas de esta modalidad de robo.

“Como usuario de las redes sociales muchas veces me he encontrado con amigos y familiares que publican en sus perfiles que fueron víctimas de suplantación y para algunos no representa nada, pero es hora que los ciudadanos sepan que es un alto riesgo que se corre, pues algunas de aplicaciones que cotidianamente utilizamos están enlazadas, lo que permite tener acceso a toda nuestra información que puede ser utilizada con fines maliciosos”, aseguró Miguel Ángel Barcasnegras, jefe de la Oficina Asesora de Informática.

De igual manera, esta dependencia de la Alcaldía Mayor de Cartagena informa que si algún ciudadano descubre que alguien está suplantando su identidad debe denunciar este hecho en la red social donde sucede, a través de sus canales de denuncia ya que ellos desactivarán directamente los perfiles falsos. De igual manera lo deben hacer a través del CAI Virtual de la Policía Nacional para que se le haga seguimiento al caso.

