Juez aplaza el sentido del fallo condenatorio del caso Space

Luego de extensas jornadas judiciales en las últimas horas, los abogados del gerente de Lérida CDO, Pablo Villegas; María Cecilia Posada, directora de obras del proyecto Space y del ingeniero calculista Jorge Aristizábal, adelantaron los alegatos de conclusión y el derecho a réplica de los mismos.

En la audiencia, la defensa del ingeniero calculista reiteró que las acusaciones de la Fiscalía, que implican a Aristizábal en supuestas trasgresiones a las normas de sismo resistencia, son elementos que van más allá de las competencias que tenía el ingeniero.

“Resulta que dicen que las pilas las calculó Jorge Aristizábal, claro que las calcula él porque es un elemento estructural, pero nunca vio, porque no es de su competencia ni su responsabilidad verificar si se habían hecho bien, inclusive cuando él fue a la estructura en el mes se preguntó que si eso había quedado bien hecho y le dijeron que sí” afirmó la defensa.

De acuerdo con el abogado del señor Aristizábal, los responsables serían los arquitectos, ingenieros de suelo y constructores a quienes, según la defensa, Aristizabal solo cumplía con acatar sus instrucciones.

Además, indicó que el destino del joven Juan Esteban Cantor, sería diferente sí el vigilante de la construcción hubiese restringido el acceso en su totalidad a los habitantes del edificio, según lo estipulado.

“Este es el momento que no he podido entender como a una persona se le da una orden de que no pueden ingresar residentes de la etapa 6, pero entonces hay que explicarle con plastilina que no podía ser nadie que no estuviese autorizado, aquí nos quiso dejar ver que si no era propietario de la etapa 6 pero vivía en la etapa 5 me podía pasear con total tranquilidad por la etapa 6”, manifestó el abogado.

Funcionarios de la Fiscalía indicaron que no se pueden crear posiciones especulativas y afirmaron que en el caso de Juan Esteban Cantor, el joven estacionó su vehículo en el parqueadero de la torre 4 y su amigo Luis Felipe Ocampo en la torres 5, porque en el momento no habían espacios disponibles en el sector de visitantes.

Además, la funcionaria confirmó la recolección de pruebas por parte del ente acusador y afirmó que existe un desconocimiento de la contraparte del objeto del contrato que hizo la Fiscalía con la empresa de ingeniería sísmica y estructural S.A.S, debido a que el contrato fue acordado para determinar las causas del colapso y no los culpables.

Por su parte, Jorge Villareal, procurador delegado sostuvo que los problemas de la edificación son de diseño, construcción y control.

La audiencia continuará mañana a las 11 am y se espera que la juez determine si los implicados serían condenados o absueltos.

Comentarios