Apoyan decisión de la Procuraduría en el caso del alcalde de Cartagena

El exconcejal de Cartagena, David Múnera Cabadía, mostró su apoyo ante la decisión tomada por la Procuraduría General de la Nación de no prorrogar suspensión del alcalde de la ciudad, Manuel Vicente Duque.

“No prorrogar la suspensión del alcalde Manolo Duque tiene cierta lógica, la lógica está fundamentada en el mismo acto administrativo motivado, en el sentido de que está detenido en la cárcel de Sabanalarga y por lo tanto está suspendido del cargo”, señaló Múnera.

“Por lo tanto no tiene razón ni lógica que la Procuraduría prorrogara una suspensión cuando en la realidad, en los hechos materiales el alcalde se encuentra suspendido con medida de aseguramiento que dictó la justicia penal en este caso” añadió.

El exconcejal aclaró que ante esa situación no quiere decir que se esté exonerando de responsabilidad a Manuel Vicente Duque en la investigación disciplinaria, esta continua y que el que no exista prórroga de la suspensión no le quita mérito al proceso disciplinario por los cuales es investigado.

Comentarios