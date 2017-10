Concejo pide que se aplique una política de espacio público integral en Cartagena

La necesidad de implementar una política de espacio público integral, donde se respeten los derechos de las personas, y la realización de un debate al Secretario de Educación del Distrito, el próximo 13 de octubre, para que explique las razones de la declaratoria de ilegalidad de más de 90 colegios privados fueron los temas más importantes tratados en el Concejo en la sesión de hoy.

El tema del espacio público lo trató el concejal, César Pión González, quien advirtió que el espacio público debe diseñarse de acuerdo a la realidad de la ciudad, y en este momento existen más de 400 mil personas trabajando particularmente y una gran cantidad de desempleados. “Entonces, no se puede aplicar una ley afectando los derechos de las personas, sino que antes se debe analizar la afectación. No podemos decir que vamos a desocupar unas vías, unos espacios, cuando la pobreza monetaria va en aumento y el desempleo crece cada día más”, dijo.

El Concejal se refirió a las quejas de algunos representantes de vendedores ambulantes del Centro Histórico, quienes denunciaron la persecución de las autoridades a estas personas que ejercen sus labores en sitios históricos y turísticos. El presidente del Concejo, Lewis Montero Polo, declaró la sesión informal y le dio la oportunidad de intervenir a los representantes de las agremiaciones de vendedores.

Duvan Pérez, vocero de los vendedores, denunció que las autoridades les han reducido los espacios a un metro para exponer sus artesanías.

“Nos sentimos abandonados porque nadie recuerda que cuando nosotros llegamos a la Plaza de Santa Teresa y la Torre del Reloj, eran letrinas unas letrinas públicas. Nosotros recuperamos esos espacios, pero ya no nos quieren allí. Nos hablan de reubicación. Nos dejan trabajar hasta las 7 de la noche y no tienen que ver si es temporada o no. Pedimos que nos dejen trabajar”, manifestó.

Por su parte, Samir Quintero, representante de los indígenas vendedores de tinto, fritos y jugos, precisó que hay una serie de restricciones que vulneran los derechos a sus paisanos.

“Hemos trabajado una caracterización y hay 127 indígenas de Tuchín, San Andrés de Sotavento y otros pueblos de Córdoba trabajando vendiendo tinto, cigarrillos, jugos y fritos. Hablo por los artesanos que trabajan en el parque de Bolívar y otras zonas del Centro, porque la Policía nos persigue. Exigimos que se aplique una política inclusiva pára los vendedores”, expuso.

De inmediato, el concejal César Pión, recalcó: “No podemos permitir que el Distrito tome decisiones a espaldas de Concejo. Razón profunda por las que nos vamos a ir a extraordinarias es porque necesitamos discutir las políticas públicas. Debemos replantear dándole participación a las bases en todos los temas de ciudad”.

De igual forma, el concejal Lewis Montero, reaccionó advirtiendo que la política de espacio público debe ser inclusiva e incluyente y debe tener continuidad. “A veces uno se sorprende porque no hay una política integral de espacio público. Observamos los módulos que construyeron en la plaza del Joe Arroyo y Puerto Duro permanecen llenos de orines y excremento. Y esto es porque no hay política integral ni existe continuidad y, además, es lamentable que la gente quiera buscar espacios para trabajar y las autoridades actúen con represión. Deben abrirse espacios de diálogo”, indicó.

Así mismo, el concejal Javier Curi recordó que la dimensión económica del espacio público es una de las más olvidadas. “Por eso existe desigualdad. Hemos dejado detrás la guerra para darle paso al intercambio de bienes y servicios. Aquí hablamos de espacio público y economía informal. Por eso pregunto: ¿qué pasaría si la gente no se dedicara a la economía informal, ¿a dónde llegaría la tasa de desempleo?, si no existen oportunidades. Hablando de vendedores, quiero preguntarle al Distrito: ¿Qué pasa con los Mercados públicos? El de Santa Rita es un elegante blanco y Bazurto continúa allí. Acompaño al concejal Pión y pregunto qué ha pasado con los programas aquí aprobados. Se debe recuperar el espacio público para la movilidad, pero se pueden adecuar espacios para comerciar. Es cuestión de voluntad política, no de presupuesto”.

El concejal William Pérez, intervino diciendo: “yo fui vendedor informal y sé lo duro que es ejercer ese oficio. Hago un llamado a Iván Castro, director de Espacio Público del Distrito, para que nos explique cómo funciona la política de espacio público con la aplicación del nuevo código de Policía. Más del 70 por ciento de los habitantes de San Francisco viven de la informalidad y conozco el drama que viven estas personas”.

