Usuario de Medimás podría perder empleo mientras espera autorización

William Púa fue notificado por la empresa donde labora que su contrato terminará el próximo 15 de octubre ya que no asiste a trabajar desde hace varios meses porque se encuentra a la espera de 10 sesiones de Fisioterapia que Medimás no le ha autorizado luego de que tuviera un accidente laboral que le afectó su columna el pasado 15 de marzo del 2016.

Con la preocupación de no contar con su único ingreso salarial con el que sustenta a sus tres hijos, Púa pide a la EPS que no dilate más el servicio que requiere.

“Primero me dijeron que se me daría el tratamiento a finales de septiembre. Vuelvo a llamar y me dicen que para la segunda semana de octubre y llamo nuevamente y me responden que hay cupo para el 14 de diciembre”, asegurá este hombre afectado porque no puede subir escaleras y caminar largas distancias.

Las restricciones médicas se le vencen este mes por lo que la empresa no podrá seguir a la espera de que a William lo atiendan, a lo que desesperado este usuario del sistema de salud pide una intervención de la Superintendencia de Salud para que Medimás responda a sus solicitudes ya que ahora se queda sin trabajo, sin los servicios médicos y con tres hijos y una esposa que dependen de él.

Comentarios