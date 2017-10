“El director Igac, como un carro loco, busca generar incomodidad”: Luis Pérez

Ante el inicio del proceso de amojonamiento en Belén de Bajirá, zona Urabá, para fijar los límites entre Antioquia y Chocó, el gobierno de Antioquia insistió en que se trata de un acto nulo y acelerado del director nacional del Instituto Agustín Codazzi -Igac, Juan Antonio Nieto Escalante.

En ese corregimiento en disputa, quedó instalada una mesa de trabajo que se dedicará a la fijación de esos límites mediante hitos o mojones fronterizos que confirmarían la inclusión de Belén de Bajirá como territorio chocoano, sin la confirmación de las instancias judiciales o legislativas, como espera el gobierno de Antioquia.

“El inicio amojonamiento es algo que puede demorar entre 3 a 5 años, es algo que cuesta muchísimo dinero, amojonar aquí 2 mil kilómetros o más lleva un costo y un tiempo muy largo. El director del Igac, yo diría que como un carro loco, está buscando generar incomodidad y yo creo que él no tiene nada más que hacer y empezó a mandar esta gente al Chocó donde mandamos más abogados que técnicos y por eso pedimos que la Procuraduría le habrá un proceso por su actuar al director del Igac”, explicó el gobernador Luis Pérez.

El señor Pérez Gutiérrez no descartó que en ese proceso acelerado del Instituto Agustín Codazzi, haya intereses políticos.

“Creemos que esto no pasa de ser pura politiquería, para exacerbar los ánimos de la gente porque la gente tengan algún tipo de votación. Tampoco descarto participación de actores criminales que quieren que en esa zona no haya legalidad, que no haya autoridad”, manifestó el gobernante de Antioquia.

Insistió en que se trata de un proceso el cual debió esperar el concepto de Consejo de Estado.

-.-

Comentarios