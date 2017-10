Pablo Catatumbo se fue "lanza en ristre" contra Fiscal por la JEP

Pablo Catatumbo, secretario político del partido de las Farc, se fue "lanza en ristre" contra el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, al asegurar que quiere introducir elementos en la Jurisdicción Especial para la Paz, para meter a los excombatientes de la guerrilla a la cárcel.

Catatumbo dijo en Cali, el marco del conversatorio Verdad y Justicia, Claves para la Reconciliación, llevado a cabo en la Universidad Javeriana de Cali, que la Jurisdicción Especial para la Paz, se creó como mecanismo de cierre judicial, pero lo que pretende el Fiscal es anular dicho mecanismo.

Pablo Catatumbo, dijo igualmente que el candidato presidencial, Germán Vargas Lleras, tiene mucho que explicar a la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre sus relaciones con los paramilitares en Casanaré y La Guajira.

Catatumbo, advirtió que se tiene que pensar muy seriamente en la reincorporación, porque si no se hace, los excombatientes serán presa de las bandas criminales, como ocurre en Tumaco en donde están ofreciendo dos millones de pesos a ex combatientes y diez millones a ex comandante para que hagan parte de ellas.

Pablo Catatumnbo, reitero en Cali la verdad en Colombia, es clave para hacer paz.

Alias "El Alemán"

Un llamado al Estado para que diga que pasó y quién ha asesinado a los más de tres mil ex combatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, desmovilizados y a varias de sus familias, hizo desde Cali la noche anterior, Fredy Rendón Herrera, alias "El Alemán", ex comandante de las Auc, en el marco del conversatorio Verdad y Justicia, Claves para la Reconciliación, llevado a cabo en la Universidad Javeriana de Cali.

Fredy Rendón Herrera, alias "El Alemán", ex comandante de las Auc, reitero en Cali que cerca de mil pequeñas bandas armadas existen en el país, conformadas por excombatientes de la guerrilla y las AUC.

Alias "El Alemán", aseguro que a los excombatientes de las Farc tienen un mejor mundo frente a la aplicación d ela justicia, que los de las AUC que después de doce años de su desmovilización, aún la siguen padeciendo.

Fredy Rendón Herrera, alias "El Alemán", ex comandante de las Auc, junto a Pablo Catatumbo, secretario político del partido de las Farc, estuvieron en el conversatorio Verdad y Justicia, Claves para la Reconciliación, llevado a cabo en la Universidad Javeriana de Cali.

El Nogal

Familiares de las víctimas del atentado al Club El Nogal, en Bogotá en el 2003, le solicitaron desde Cali a la Jurisdicción Especial para la Paz, que sean ellos los primeros en conocer la verdad.

Bertha Lucia Fríes, líder del grupo de víctimas del atentado, ocurrido el siete de febrero de 2003, que dejó 36 muertos y casi doscientos heridos, le pidió desde Cali a la Jurisdicción Especial para la Paz, que se conozca la verdad y se haga justicia, ya que las víctimas no han recibido ni una cura ni una aspirina por este atentado.

Bertha Lucia Fríes, líder del grupo de víctimas del atentado de las Farc al club El Nogal, hizo parte del conversatorio Verdad y Justicia, claves para la reconciliación, adelantado en la Universidad Javeriana de Cali.

