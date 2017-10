Renunció el Secretario de Educación de Córdoba

Abel Guzmán quien hasta el pasado viernes 6 de octubre se venía desempeñando como Secretario de Educación en Córdoba presentó su renuncia al Gobernador Edwin Besaile y este aceptó. Aparte del ex funcionario también se conocieron renuncias de tipo administrativo y financiera.

Es de anotar que esta secretaría no viene atravesando un buen momento tras conocerse que quedaron sin recursos para llevar el Plan de Alimentación Escolar hasta fin de año, posteriormente un auxilio del alto gobierno logró solventar la falta de recursos.

La Gobernación de Córdoba no ha emitido ningún tipo de información respecto a estos movimientos en su gabinete, pero este medio conoció que la renuncia del Secretario de Educación estaría ligada a que la actual administración no quiere ningún tipo de relación con el ex gobernador Alejandro Lyons y justamente Guzmán es la cuota de Sara Piedrahita, ésta la prima de Lyons Muskus.

La Secretaría de Educación fue asumida por Ernesto Vergara Parra, quien antes estaba al frente del área de Competitividad y Cooperación Internacional.

Comentarios