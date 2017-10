"Farc se tomaron la marcha del agua": senadora María del Rosario Guerra

La senadora María del Rosario del Guerra, del Centro Democrático, acusó a las Farc de "tomarse la marcha en defensa del agua", una actividad que según la dirigente estuvo politizada. La dirigente política, una de las precandidatas a la presidencia, se refirió a la presencia, en la jornada del viernes 6 de octubre, de personas que portaban camisetas y pancartas alusivas a la guerrilla que pactó un proceso de paz con el gobierno nacional.

Para la congresista, no resulta normal que los integrantes de ese grupo anden por las calles de una ciudad colombiana y participen de marchas como la del viernes, en defensa del agua y del páramo de Santurbán, porque no se ha completado la desmovilización. "El gobierno no ha explicado qué ha pasado con las zonas transitorias donde se concentraron los integrantes de las Farc", aseguró la congresista.

Frente a proyectos como el que plantea Minesa, en California, Santander, la senadora Guerra explicó que "es posible efectuar minería con altos estándares ambientales". Reclamò porque no hay alternativas de desarrollo para las zonas ubicadas a más de 2900 metros de altura, en departamentos como Boyacá.

Las apreciaciones de la senadora ocurrieron días después de la marcha en defensa del agua, convocada por sectores ambientales de Santander. Luego de la manifestación hubo polémica por el número de asistentes que caminaron entre la Puerta del Sol y la plaza cívica Luis Carlos Galán Sarmiento, en el centro de Bucaramanga.

