Interpuso tutela porque lo sacaron de un grupo de WhatsApp

Un estudiante de Derecho, de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga, Mauricio Campos Gómez, apeló a una tutela para protestar porque lo defender sus derechos, cuando lo sacaron de un grupo de whatsapp.

"Lo que parece una banalidad no lo es pues el grupo sirve para comunicarse con las personas que coordinan las prácticas del consultorio jurídico", aseguró el estudiante de noveno semestre.

Lo que extraño a Campos Gómez es que el administrador del grupo es Elio Díaz Mantilla, un particular que no tendría nada que ver con las actividades de la facultad de Derecho de Uniciencia.

El juez de primera instancia negó la tutela pues consideró que el administrador del grupo no ejercía un servicio público; en segundo lugar, porque lo demandado por el accionante no afecta un interés colectivo y el tercero que no hay subordinación ya que Elio Díaz Mantilla no tiuene ningún vincilo con la universidad.

En consecuencia, el futuro abogado impugnó el fallo de primera instancia; el recurso será resuelto en 10 días.

Comentarios