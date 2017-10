Más de 800 venezolanos han sido atendidos gratis por la Secretaría de Salud

Muchos venezolanos han llegado a Bogotá en condiciones de vulnerabilidad, algunos sin papeles, sin trabajó y consecuencia sin atención en salud, sin embargo, el Distrito ha realizado jornadas de vacunación y atención a esta población del vecinos país.

Ruddy Yohana Crespo y Óscar Alexis Sánchez, jóvenes esposos venezolanos, ingresaron al área de urgencias de la Unidad de Servicios de Salud (USS) San Blas, para que su hijo de 11 meses de nacido, también oriundo del vecino país, recibiera atención médica por dificultad respiratoria.

Según la madre, su pequeño presentaba fiebre, vómito, diarrea, tos y problemas para respirar. La angustiada mujer asegura que desde hacía dos días su bebé se encontraba enfermo, pero que por su difícil situación económica no lo había llevado al médico.

“No tenía un peso para ir a un hospital, no tenía dinero para comprarle una medicina, fue entonces que una vecina me explicó qué debía hacer y me acompañó al hospital San Blas, y tan pronto les manifesté los síntomas que tenía mi hijo me lo atendieron inmediatamente”, afirmó Ruddy Yohana Crespo.

Por su parte, Óscar Alexis Sánchez, padre del menor, agradeció la atención oportuna que recibió su hijo, al destacar la labor de la oficina de trabajo social de la USS San Blas, que los orientó en los procedimientos internos que debían realizar para que el bebé recibiera los servicios de salud necesarios.

“Nosotros llegamos hace cuatro meses de Venezuela, entramos a Colombia por Arauca y no tenemos documentos del bebé, esa era nuestra gran preocupación de traer al niño al médico, que alguna entidad nos lo quitara, pero aquí la trabajadora social nos dio tranquilidad, ya sé cuáles son los trámites legales que debemos hacer, pero lo más importante es que le salvaron la vida a mi hijo”, dijo Sánchez.

Casos como este se vienen presentando a diario en Bogotá es por eso que la Secretaría de Salud ya llevó a cabo varias jornadas de vacunación y atención de venezolanos de forma gratuita, en la última jornada más de 800 personas acudieron a los cinco puntos que dispuso la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en el Plan de Respuesta de atención y orientación a esta población inmigrante.

Durante la jornada especial que se realizó en el barrio Verbenal, el Supercade de la carrera 30, el parque Lourdes, la Plaza de Bolívar y Corabastos se vacunó a 855 personas que carecían del esquema completo de inmunización, entre ellos, menores de 6 años, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores de 60 años. Se enfatizó en la vacunación contra el sarampión y la difteria.

Comentarios