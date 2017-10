“Construcciones siguen afectando al patrimonio”: Concejo de Cartagena

A partir de unas imágenes mostradas por el concejal Javier Curi Osorio, donde al parecer se está usurpando parte del paisaje histórico de Cartagena por la construcción de un edificio de más de 30 pisos, cercano al Castillo de San Felipe, el Concejo Distrital prende nuevamente las alarmas con relación al control urbano en la ciudad.



El edificio, que está ubicado en el barrio Paseo de Bolívar cerca a Iderbol, y pertenece al proyecto VIS Acuarela Multifamiliar, parece estar justificado en la circular No. 10 de 2013 de la Secretaría de Planeación, que es una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena.



“Poco a poco se va notando cómo se rasga el paisaje. Ese paisaje que los cartageneros apreciamos mucho, y es el entorno del Castillo San Felipe…no entendemos por qué este Concejo no es una instancia principal de órgano decisorio de lo que en el PEMP se vaya definiendo. Entonces son un cúmulo de situaciones y de hechos ya concretos que se están dando en la ciudad y que nos van previniendo indudablemente de la situación frente a todo el activo patrimonial y todo el activo histórico”, comentó Curi Osorio.



El Concejo en pleno se mostró preocupado por la situación, de tal manera que advierten la evidente falta de autoridad y de normativas que salvaguarden el patrimonio histórico y cultural de la ciudad. Los concejales aseguran, además, que se hace urgente la construcción, revisión y vigilancia del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), y del Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP) del Centro Histórico y sus áreas de influencia para que situaciones como la mencionada no se sigan presentando.



Al respecto, el concejal David Caballero Rodríguez sugirió desarrollar con prontitud un debate para analizar cómo va el proceso del POT y del PEMP: “Me asaltan unas inquietudes. Es que el PEMP es un POT pequeño; yo pregunto: si el POT sí pasa por el Concejo, ¿por qué el PEMP, que es un POT pequeño no pasa por el concejo?”.

