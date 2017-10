Propietarios del edificio Portal de Blas de Lezo I denuncian que los han abandonado

En una carta pública, los propietarios del edificio Portal de Blas de Lezo I, construido también por los hermanos Quiroz, gemelo a la edificación que se desplomó en abril dejando 21 personas muertas, expresaron su descontento con el trato que le ha dado la alcaldía de la ciudad al proceso de desalojo del inmueble asegurando que no hubo garantías para su salida

“Le ha quedado grande al Sr Alcalde de Cartagena la problemática de nuestra situación, no han tenido palabras ni con ellos mismos, hicieron un show mediático para que saliéramos del edifico desde el día Sábado en la noche sin el total de las garantías mínimas del derecho a una vivienda digna y todavía es la hora que no han dado una solución o un buen plan de reubicación.”

En la carta señalan directamente como responsables de todo lo que está ocurriendo todos los alcaldes locales, Curadurías Urbanas, Dirección de Control Urbano, bancos que aprobaron los créditos, notarías y constructores Wilfrán Quiroz Ruiz y Marisela Cabarcas Marchan.

“Hacemos directo responsable al alcalde por nuestra situación, ya que no tenemos donde ir inmediatamente así como ellos aducen. Esperamos que cumplan en estos momentos, ya que fueron ellos los directos responsables de no poner en cintura a los implicados y no vigilar y controlar las edificaciones en la ciudad.”

Aseguran que en junio de 2016, Wilfrán Quiroz Ruiz, se acercó a la Notaría Séptima de Cartagena, para protocolizar un reglamento de propiedad horizontal para dicho trámite y habría entregado una licencia de construcción falsa de la Curaduría No. 2 de Cartagena, sin embargo, ningún funcionario de la notaría se percató de la ilegalidad de la licencia aportada. Dicha escritura firmada por el Notario Séptimo de Cartagena, es llevada para su inscripción a la oficina de registro de Instrumentos Públicos de Cartagena, que tampoco revisó la licencia y salieron los quince folios de matrícula del edificio.

Además resaltan que la Alcaldía Local No. 3 y la Oficina de Control Urbano, no ejercieron sus deberes de inspección y vigilancia, y dejaron que Wilfrán Quiroz Ruiz, construyera un edificio sin licencia, superando el máximo de pisos permitidos, con violación de las normas urbanísticas y el POT.

Destacan que las entidades bancarias, a las que se les pago estudio de títulos y avalúos comerciales, quienes directamente enviaron a los peritos, tampoco verificaron y desembolsaron créditos por más de ciento diez millones de pesos.

“Los estudios los hizo la alcaldía por una acción de tutela colocada por los propietarios del edificio y con el previo análisis, direccionamiento y apoyo de la Defensoría del Pueblo.”

Aseguran que el 30 de septiembre de 2017, llegaron al edificio de forma que ellos calificaron de inadecuada funcionarios de la Alcaldía, Gestión de Riesgo y Bomberos, informando que tenían que hacer una pronta evacuación para proteger la vida de los habitantes del edificio, pero no trajeron soluciones pertinentes donde garantizaran la reubicación de los propietarios o un subsidio de arriendo acorde al estrato actual, que también está contemplado en la decisión del juez en la segunda instancia. El subsidio entregado por la alcaldía asciende a 400 mil pesos que no son entregados de manera inmediata sino a través de un proceso administrativo.

