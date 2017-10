"Me han señalado hasta de que conspiré con un jesuita comunista de nombre Francisco para lograr la paz" Santos

El presidente Juan Manuel Santos Calderón clausuró en Manizales el Séptimo encuentro de la jurisdicción ordinaria, el último al que asiste como mandatario de los colombianos. En su intervención dio un duro discurso contra la oposición a su gobierno y aunque no dio nombres propios si citó algunos ataques que le ha hecho el uribismo.

El mandatario empezó por el tema de la corrupción, dijo que no son ciertas las afirmaciones sobre que este delito esté disparado y argumentó que lo que está ocurriendo es que las instituciones están actuando y dando resultados.

“Entiendo que muchas personas sientan que la corrupción está disparada, pero no es necesariamente cierto. No es que haya más corrupción: es que las instituciones están destapando la corrupción y la están combatiendo. Están dando resultados”, dijo el mandatario.

Santos agregó que en el país no se puede ni se debe caer en la generalización ni en los sofismas. “Las instituciones no delinquen. Ni las cortes ni las Cámaras legislativas ni las instituciones del resto del estado son corruptas. Las que delinquen, las corruptas, son las personas que traicionan la confianza de los ciudadanos y que nunca son todas”.

EL presidente concluyo el tema de la corrupción diciendo que por estas razones no se puede generalizar ni “tirar a arrasar con todo”.

En otro aparte de su intervención, Santos dijo que lleva “más de siete años recibiendo todo tipo de ataques” y señaló que los han acusado de “traidor, tramposo, mentiroso, comunista, dictador, de haber sido reclutado por la KGB en Londres”. Continuó diciendo: “me han dicho fariano. ¡Hasta me pusieron un alias!, me acusaron de haber financiado mi campaña con plata del narcotráfico, con coimas de Odebrecht, con plata de los Comba y de Venezuela. Me han señalado de ser ficha de los castro y de Chávez y por supuesto de ser ficha de los dos: ¡Todo un castrochavista!”

El presidente en su duro discurso también dijo que le han señalado de haber pactado con las Farc el aumento de cultivos ilícitos y que él ha querido acabar con las fuerzas militares y la propiedad privada, además de la libertad de expresión y culminó diciendo que de “otras tantas barrabasadas”.

“Que conspiré con un jesuita comunista de nombre Francisco – y no es de apellido De Roux – para lograr la paz que les permita a Las Farc tomarse el poder. Que compré el premio Nobel, que regalé a San Andrés, que acabé con la seguridad, que hice añicos la confianza inversionista y a cohesión social… En fin ¿la lista es interminable!”, dijo el mandatario.

Santos les dijo a los jueces y magistrados que la oposición ha hecho señalamientos que les atañen tanto a él como a ellos. “A ustedes (jueces) los acusan de persecución política y a de persecución judicial. No importa que eso ni siquiera tenga la más mínima lógica. Porque mentir y difamar, que de eso algo queda, como diría Laureano, parece ser la consigna”.

Santos antes de despedirse de los presentes dijo que las acusaciones han sido rechazadas por absurdas y fantasiosas y aseguró que en su gobierno no ha perseguido ni atacado a opositores y críticos.

Comentarios