La música se tomó las murallas de Cartagena en el Corredor Cultural

Alrededor de 200 cartageneros y visitantes aceptaron la invitación de la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR), el Ministerio de Cultural y la Corporación Cultural Arrabales y se unieron al Corredor Cultural que se realizó en las murallas del barrio San Diego en el Centro Histórico el viernes 6 de octubre.

La cartagenera María del Pilar Buendía Martínez estuvo entre los asistentes y considera que es una actividad “que une a la gente en torno a la música de nosotros. Me invitó una amiga que no es de aquí y lo he pasado muy rico, ojalá que se siga realizando”.

La programación del Corredor estuvo dedicada al músico y compositor cartagenero Álvaro José ‘Joe’ Arroyo iniciando en el Baluarte de Santa Clara con la presentación de la Banda 16 de Julio de Calamar Bolívar quienes ofrecieron un repertorio de canciones del Caribe colombiano que nutrieron las composiciones del ‘Joe’ como la cumbia, el porro y la champeta.

Continuó con la presentación de las Comparas de la Casa de la Cultura de San Juan Nepomuceno con un despliegue coreografías realizadas a la luz de las velas que remató con una rueda de fandango a la que se unieron los asistentes.

Para Álvaro Palacio Bustillo director de la agrupación ‘Sueños de mi tierra’, que hizo parte de la comparsa, “es un honor representar a nuestro municipio en este Centro Histórico, que es importante no solo para Cartagena sino para el país entero, esta es un excelente forma para dar a conocer nuestro folclor y todo lo que hacemos por conservar nuestras tradiciones”.

Siguió la presentación de Hilos Compañía con una obra teatral en forma de marionetas alusiva a la música salsa y el trabajo artístico del ‘Joe’ Arroyo.

El Corredor Cultural cerró con un concierto en el Baluarte de San Lucas a cargo de la Orquesta Salsa 220 quienes interpretaron los éxitos del ‘Hijo mayor de Cartagena’.

La programación presentada hace parte de la propuesta de la Corporación Cultural Arrabales, seleccionada mediante convocatoria pública para la realización de dos Corredores Culturales.

Arrabales viene trabajando desde la década de los noventa en la gestión cultural para la inclusión y el empoderamiento ciudadano, especialmente con sectores sociales históricamente marginados.

Los Corredores Culturales son organizados por la Escuela Taller Cartagena de Indias (ETCAR) y el Ministerio de Cultura, con el apoyo de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias.

La ETCAR invita a locales y visitantes a vivir Cartagena y su patrimonio con la programación cultural que se desarrolla en las Fortificaciones y puede ser consultada en la página www.fortificacionescartagena.com.

