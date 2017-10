Concejo de Cartagena pide informe sobre avance del Plan de Ordenamiento Territorial

El concejal del Partido de la U, César Pión González, presentó una proposición con el objetivo de citar a la Corporación a la Secretaría de Planeación Distrital, Secretaría General, Secretaría de Hacienda, Corporación de Turismo, y al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC), para que informen, entre otras cosas, el estado del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el estado del estudio de la reglamentación de las playas, la fecha en la que el Distrito presentará al Concejo el plan sectorial de turismo, y el estado del Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico.

“La ciudad tiene una columna vertebral que es su desarrollo, su desarrollo económico, su desarrollo social, y esto se tiene que hacer con unas herramientas como es el POT y como es el PEMP, y a parte de ello vamos a analizar en estas sesiones qué está ocurriendo con los estudios de playas; porque es que aquí se habla mucho de las playas, de decretos que impiden el acceso a ellas, pero el estudio de cargo de playas no lo conocemos. Y ya aquí se hicieron dos estudios, el de la parte urbana y el de la parte rural, y queremos saber cómo está ese estudio…y otro interés es con respecto al IPCC porque ya estamos a menos de un mes y no conocemos un plan de trabajo para las festividades novembrinas ni cómo se va a ejecutar el presupuesto; y no solo eso, sino qué se tiene definido para los grupos y organizaciones folclóricas de la ciudad”, expresó Pión González.

