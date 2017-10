Universidad de Cartagena, 190 años a la vanguardia de la educación superior en el Caribe Colombiano

Con una eucaristía en la Catedral y una ofrenda floral al Libertador Simón Bolívar, en el parque que lleva su nombre en el centro histórico de la ciudad, se iniciaron los actos de celebración del cumpleaños número 190 de la Universidad de Cartagena.

Son 190 años aportando ciencia, investigación, cultura y educación a la sociedad y formando miles de profesionales en diferentes áreas del conocimiento

La Universidad de Cartagena fue fundada el 6 de octubre de 1827 por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, quienes visionaron la educación como medio ideal para la formación de las nuevas generaciones. La Universidad del Magdalena e istmo como fue llamada inicialmente, abrió sus puertas el 11 de noviembre de 1828 en su actual sede, el Claustro San Agustín.

Directivas, administrativos, docentes y estudiantes de la Universidad de Cartagena participaron de una caminata desde el parque de Bolívar hasta el Claustro San Agustín, donde seguidamente se realizaron actos solemnes y se colocó ofrenda floral a los bustos de los Padres Fundadores, en el patio central de la Alma mater.

“Son ciento noventa años de mantener el liderazgo de la educación superior en el Caribe colombiano, transformando mentes. Estoy contento y feliz de participar en la celebración”, afirmó el rector Edgar Parra Chacón

Donan a la Universidad más de tres mil títulos de Fabio Morón Díaz

El médico egresado de nuestra institución Darío Morón Díaz donó a la biblioteca de la U de C, más de tres mil títulos pertenecientes a su hermano Fabio Morón Díaz, ya fallecido, quien fuera abogado, docente y decano de la facultad de Derecho de la institución. Los libros especializados en derecho servirán para formar a las nuevas generaciones de estudiantes y abogados udeceistas

“Como ya lo dije en el discurso, esto significa desprendernos del corazón, son tres mil ejemplares, que no solo tienen que ver con la jurisprudencia y el derecho, también tienen que ver con la cultura en general, no tengo palabras”, expresó Darío Morón Díaz, medico y docente de la U de C.

“Es un acervo de más de tres mil libros en el tema de derecho, muchos de estos textos tienen que ver con la autonomía universitaria, el ex constituyente, que en paz descanse Fabio Morón Díaz, fue uno de los padres de la autonomía universitaria contemplada en la nueva constitución de 1991”, dijo Edgar Parra Chacón, rector de la U de C

Durante la donación de esta biblioteca, fue develada una pintura del artista Moisés Zabaleta quien la donó a la Universidad de Cartagena como regalo de cumpleaños

“Es un cuadro muy importante, se llama el tropelìn, es una pintura hecha por el artista Moisés Zabaleta, un pintor de Tierrabaja, quien quiso vincularse a esta celebración donando este precioso cuadro”, dijo Miguel Camacho Manjarrez, Vicerrector de Bienestar Universitario de la U de C

Condecorados hijos ilustres de la U de C

En el Paraninfo Rafael Núñez se impuso la orden al merito José Joaquín Gómez, máxima distinción de la institución en la categoría de gran cruz, al Consejo de Estado, distinción recibida por el abogado egresado, presidente del Tribunal Superior de Bolívar, Arturo Matson. Igual distinción recibieron: Fabio Morón Díaz (q. e. p. d) abogado, docente y decano de la facultad de Derecho de la U de C, diputado y magistrado; el abogado y ex rector de la Universidad de Cartagena Carlos Villalba Bustillo; Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carbajal, arzobispo de Cartagena, y el abogado y ex decano de la facultad de Derecho Guillermo Guerrero Figueroa.

Durante la misma ceremonia, recibieron la orden al merito Rafael Núñez, egresados ilustres de la institución, por sus aportes a la ciencia, el conocimiento y la cultura. Fueron ellos: el abogado Carlos Villalba Bustillo, el médico Darío Morón Díaz y el abogado y compositor Adolfo Pacheco Anillo.

Exaltan a los mejores funcionarios de la institución

En el marco de la celebración del cumpleaños de la Universidad de Cartagena, se realizó el reconocimiento a los empleados públicos no docentes de la Alma mater, resultando como la mejor funcionaria del 2016 Danith del Socorro Torres Aljure, quien se desempeña como secretaria de la biblioteca del claustro San Agustín.

La Universidad de este tiempo

En este momento, la Universidad de Cartagena es considerada la mejor institución pública de educación superior del Caribe colombiano y una de las mejores del país. En sus aulas se forman cerca de 18.000 estudiantes de programas de pregrado, distribuidos en dos claustros, dos campus y centros tutoriales localizados en municipios de los departamentos de Bolívar, Sucre y Córdoba. Además oferta más de 60 postgrados y 26 pregrados a través de 10 facultades.

De igual forma en los últimos años la Universidad de Cartagena se ha visto fortalecida en el tema de internacionalización, gracias a ello sostiene intercambios y relaciones con instituciones de educación superior de 25 países del mundo, entre las que se destacan la Universidad de Purdue en los Estados Unidos, Universidad central de Washington, Universidad de Baja California, Universidad de Mendoza, Argentina, entre otras. A esto se suman sus 79 grupos de investigación y cuatro Institutos de Extensión y Proyección Social.

