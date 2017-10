Calvario de paciente de Medimás en Cartagena parece ser eterno

Roger Méndez y Caterine Pájaro son dos de los usuarios de Medimás que dan fe de que empiezan a resolverse algunas cosas relacionadas con la prestación de servicios de salud por medio de la EPS. “Esto ha sido porque los usuarios hemos estado encima y el acompañamiento del Dadis y la Personería han sido fundamental”, afirmaron.

A Roger Méndez, paciente de 42 años, con 2 hernias en la columna y problema del túnel carpiano, lo llamaron el miércoles, luego de estar esperando una cita con el especialista hace más de 6 meses. Hoy esa cita se hizo efectiva y ya tiene la orden para sus 20 terapias que empiezan este viernes. Sigue pendiente las citas con el columnólogo y el neurocirujano. “Van mejorando a paso lento, pero vienen mejorando, queremos que se pongan las pilas”, afirmó Méndez.

El hijo de Caterina Pájaro, un niño 10 años, quien padece un déficit de aprendizaje recibió hoy una cita con el pediatra que llevaba esperando hace 2 meses. “Sin embargo, el caso más preocupante es el de mi esposo que tiene linfoma de hodgkin y necesita cita de hematología, radioterapia, dermatología y reumatología. Por estas citas llevamos esperando entre 4 y 6 meses”, afirmó por su parte, Pájaro.

“Seguiremos vigilando y acompañando”

“Si no estamos encima y peleando no nos ayudan en nada, ellos hacen la diligencia cuando uno está ahí encima por eso no podemos quitar el dedo del renglón, gracias a Dadis y Personería, su apoyo es fundamental”, agregó la usuaria Caterine.

“Medimás viene mejorando, poco, pero viene mejorando. El hecho de haber contado en esta última reunión con los representantes de las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) para definir lo de la entrega de medicamentos me deja cierta tranquilidad, porque es una de las principales problemáticas que los usuarios padecemos cuando se recibe la atención y el médico ordena un tratamiento y no le entregan los medicamentos, así que quedan en las mismas”, manifestó Mariela Sánchez, presidente de la Liga de Usuarios de Medimás.

“Medimás tiene contrato con la Clínica Blas de Lezo, la San José de Torices y Cartagena del Mar, deben complementar la red para que sea suficiente y así garantizar la atención a sus 56 mil usuarios en Cartagena. El lunes y martes se hará seguimiento a este tema y la dispensación de medicamentos.

“Seguiremos vigilando y acompañando. No quitaremos el dedo del renglón”, concluyeron el Dadis y la Personería.

