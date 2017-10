"Futuro de serranía de San Lucas será definido de manera concertada":Dumek Turbay

Al término del Encuentro Ambiental y Minero del sur de Bolívar, que se llevó a cabo este viernes en Mompox, el gobernador Dumek Turbay dio a conocer que el futuro de la Serranía de San Lucas será definido de manera concertada y no unilateral como llegó a especularse en algún momento.

De acuerdo con Turbay Paz, tras el anuncio conocido hace unas semanas con respecto a la posibilidad de que la serranía de San Lucas sea declarada reserva natural, fue acordado este viernes que no se tomará ninguna decisión sin la participación de las comunidades que históricamente han vivido de la minería en esta zona del sur de Bolívar, los alcaldes de los municipios en este área de influencia, el Gobierno Nacional, y la Administración Departamental a través de sus secretarías de Desarrollo Regional y de Minas.

La decisión se conoció en medio del Encuentro Ambiental y Minero que contó con la participación, entre otros, del secretario de Minas y Energía, Germán Arce; el viceministro de Medio Ambiente, Carlos Botero; la directora nacional de Parques Naturales, Julia Miranda; la presidenta de la Agencia Nacional Minera de Colombia, Silvana Habib Daza; alcaldes del sur de Bolívar y Antioquia, y líderes de asociaciones mineras

“Destruimos la desinformación. Hoy ha quedado claro cuál es el proceso. Parques Naturales ha señalado de manera absolutamente vehemente que es un proceso de construcción colectiva, en consenso con las comunidades, determinando una ruta de entendimiento, de discusión, de diálogo permanente, con autoridades y ciudadanos”, dijo Turbay Paz.

El mandatario departamental también se refirió al papel que debe desempeñar la Administración Departamental en la preservación de la serranía de San Lucas.

“También entendemos las responsabilidades que tenemos en el territorio. Se tiene que cuidar el medio ambiente. Hay una fauna y una flora que necesita de nosotros. Y lo más claro es que todo lo que hagamos. Ese irrespeto o atropello de la fauna y la flora se va a traducir, lamentablemente, en la afectación de nuestras vidas”, recalcó el Gobernador de Bolívar.

Turbay Paz puntualizó que “tiene que haber un justo equilibrio que es el que ha quedado claro hoy: no hay decisiones de un plumazo. No hay imposiciones y esa es una de las grandes conclusiones de esta reunión”.

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Germán Arce, se refirió a lo que ha sido denominado ‘Ruta de socialización con las comunidades’, en cada uno de los municipios del área de influencia de la Serranía de San Lucas, con el fin de que cada una de las partes involucradas en este proceso.

“Con la doctora Julia Miranda, que dirige Parques Nacionales, y quien ha obtenido información durante ocho años de la serranía de San Lucas, nos comprometimos a hacer una ruta de socialización que permita contarle a cada uno de estos territorios cuáles son las complejidades y desafíos que tenemos que restaurar para un diálogo franco. Y que esto nos permita una ruta de salida para proteger este ecosistema y atender las necesidades de las comunidades que se van a ver impactadas en la decisión que se pueda tomar”, puntualizó Arce.

Recalcó que “no estamos en la decisión excluyente de minería sí o minería no. Nosotros creemos que sí hay una minería que se pueda hacer, no en todas partes, no de cualquier manera y ese es el ejercicio que se está trabajando tanto con las autoridades ambientales como con las regionales”.

