Salvavidas de Cartagena custodiarán de manera voluntaria las playas de la ciudad

Los salvavidas de Cartagena, anunciaron su renuncia a la empresa Corpresermar, prestadora de esos servicios ante el Distrito de la ciudad, ante esto ellos seguirán prestando la custodia a los bañistas de manera voluntaria, hasta que se les solucione su inconveniente.

Diego González, salvavidas de Cartagena, expresó que "Corpresermar se le venció el contrato de asociación con Distriseguridad, el día 2 de octubre, aprovechamos para renunciar, ya que está empresa nos ha maltratado en muchos sentidos vulnerando nuestros derechos e incumpliendo sistemáticamente con el contrato laboral".

"Tomamos la decisión de pasar nuestra renuncia irrevocable en forma colectiva. Somos 38 las personas que decidimos hacerlo", indicó.

González manifestó que siguen brindando el apoyo al Distrito y al cuerpo de Bomberos, encabezada por el comandante Joel Barrios, con la custodia de los bañistas que llegan a las playas de Cartagena, "la ciudadanía puede estar seguro, estaremos cubriendo las playas tranquilamente".

"No queremos más Corpresermar, no más corrupción, no más violación de nuestros derechos, esa empresa nos ha vulnerado infinidades de veces", dijo

González.

"Estaremos como voluntarios hasta que se nos resuelva nuestra situación", finalizó.

