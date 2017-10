Pedirán renuncia de Vanessa Palacio por supuesta burla al Concejo de Medellín

La periodista Vanessa Palacio trinó durante la polémica intervención del concejal Santiago Jaramillo: "Y la próxima #PlenariaCM más cuenta chistes (imagen de un payaso) jajaja". Hecho que fue rechazado por la concejal del Polo Democrático, Luz María Múneray por el presidente de la corporación Jesús Aníbal Echeverry, quien pidió la renuncia de la comunicadora si lo que quería era burlarse del Concejo de Medellín.

La comunicadora se disculpó: "Ofrezco disculpas públicas, Fue un tw que puse al momento de la intervención del concejal Santiago Jaramillo, que en su momento me pareció algo gracioso, pero luego me sorprendió la forma de su discurso con irrespetos a un corporal, autoridades y hasta el mismo alcalde. Cuando vi que no fue acertado mi trino lo borré. Aclaro que lo puse como ciudadana. por eso ofrezco excusas al Concejo de Medellín, al cual respeto profundamente".

