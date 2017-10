No me arrepiento de lo que dije en el Concejo de Medellín: Santiago Jaramillo

El concejal de Medellín, Santiago Jaramillo Botero, no pidió disculpas por sus palabras, sí por el tono, tras la polémica intervención en el Concejo de la ciudad, en un debate de arte y cultura.

“Se mostró la exaltación de este Medellinense, cómo cabildante, como concejal, pedirle excusas a Federico Andrés Zuluaga, a su señora esposa Margarita, porque las mujeres, ellas son las que más sufren. Al señor alcalde que es un gran hombre, Federico discúlpeme, desde el control político responsable y usted desde la ejecución vamos a construir una mejor Medellín”, manifestó el concejal.

Aseguró que él sí es un loco, pero un loco de amor por Medellín: “Medellinenses perdóneme, a partir de este momento escuchar un nuevo concejal, perdón a todos por mis explosivas declaraciones, estoy muy loco, pero loco de amor… No me equivoqué en lo que dije, me equivoqué en el tono de mis declaraciones”

Salud Mental

El presidente del Concejo de Medellín, Jesús Anibal Echeverry, advirtió que están esperando un concepto médico de la salud mental del el concejal Jaramillo Botero para determinar su continuidad en la coorporación.

"Si hay alguna situación, algún problema, algún conflicto en el compañero Santiago Jaramillo, es de personas bondadosas acompañarlo, eso no es de tirar, sino el don de solidaridad, de acompañamiento", manifestó.

Advirtió que él no es quien puede determinar las capacidades del concejal del Centro Democrático: “El que tiene que conceptualizar es un médico y estoy esperando que eso me llegue, yo lo que hago es analizar postura, en ningún momento en el concejo de Medellín ha existido violencia física, solo ha habido gestos que tenemos que analizar".

