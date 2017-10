70% de los venezolanos que llegan a Medellín son profesionales

Ciudadanos venezolanos, funcionarios de Migración Colombia regional Antioquia, Registraduría de Medellín, Personería, secretarias del departamento y representantes del Sena, debatieron la situación y los trabajos que cada dependencia han efectuado para brindar atención a los cientos de venezolanos que llegan cada día huyendo de la crisis que vive el vecino país.

Según datos de la oficina de Migración en Antioquia, Medellín es la sexta ciudad del país donde están llegando oriundos de Venezuela en busca de refugio. A la fecha 9.015 de ellos en Antioquia y 6.433 en Medellín, han tramitado el Permiso Especial de Permanencia en este departamento, lo cual les permite poder trabajar en Colombia.

Además, la situación se ha complicado para estos debido a que los últimos que llegaron a Medellín, no cuentan con el permiso especial ni documentos legales que definan su estadía en Colombia para poder acceder al sistema de salud.

“La Secretaría de Salud nos comentó que este año han atendido alrededor de 90 venezolanos, 8 con cáncer y 32 embarazadas, son venezolanos que han llegado y lamentablemente no han podido acceder al sistema de salud por no poseer el permiso, por no poseer un tipo de visado”, aseguró el líder de la colonia venezolana en Medellín, Toni Vitola.

Sin embargó, el señor Vitola admitió que en este momento se estudia la posibilidad de plantearle al Gobierno Nacional la ampliación de los permisos especiales para los extranjeros del vecino país que han llegado a Colombia.

“Es importante que se le solicite a través de los distintos organismos, Concejo, Alcaldía, Personería, se le solicite al Gobierno colombiano la extensión de una prórroga a este permiso”, planteó el dirigente Toni Vitola a sus compatriotas.

Por último, denunció que el 70% de los venezolanos que llegan principalmente a la capital antioqueña, son profesionales de las más diversas carreras y hasta especializaciones, como economía, medicina, comunicación social y derecho.

“A su vez también es una comodidad porque saben que aquí trabajan de manera informal pero por lo menos pueden cubrir sus necesidades básicas, ya sea comer o una vivienda, cosa que no pueden hacer en Venezuela incluso trabajando como profesionales”, puntualizó Toni Vitola.

La mayoría de las familias y particulares llegados de venezolanos en el momento se ocupan en restaurantes y discotecas, trabajando como meseros, mientras que otros han tenido que acudir a las ventas ambulantes para poder sobrevivir.

