El investigado contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, investiga a candidato Sergio Fajardo

Desde su llegada hace 21 meses al cargo de contralor de Antioquia, el abogado Sergio Zuluaga Peña ha puesto su lupa e investigaciones contra el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama y le ha abierto varios procesos por responsabilidad fiscal e incumplimiento del tope de gastos de funcionamiento administrativos.

En esas acciones, el 24 de julio del 2016 la Contraloría Departamental de Antioquia emitió certificado según el cual el gobernador Sergio Fajardo Valderrama violó la Ley 617 al exceder los gastos de funcionamiento permitidos, con lo cual, por primera vez en la historia, el Departamento de Antioquia perdió su categoría fiscal especial en el país.

Según el certificado expedido por la Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, los gastos de funcionamiento del Departamento de Antioquia durante la vigencia de 2015 alcanzaron el 50.9% de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación, y con ello la Contraloría departamental consideró que exceder los gastos de funcionamiento permitidos por la Ley 617, constituye una falta grave del gobernador Sergio Fajardo, hecho ocurrido en el último año de su administración.

El 10 de agosto del 2016, el mismo contralor informó el inicio de un proceso de revisión fiscal, porque en una vereda del municipio de Andes, suroeste de Antioquia, la administración de Fajardo Valderrama instaló un acueducto que no estaba operando.

El 26 de noviembre del 2016, la Contraloría General de la Nación halló presuntas irregularidades en el programa de seguridad alimentaria y nutricional MANÁ por mil 153 millones de pesos por irregularidades. Además anunció que la URI de la Contraloría identificó 14 hallazgos de presunto carácter disciplinario y 1 de connotación penal a contratos realizados durante la vigencia 2015, cuando el profesor Fajardo era gobernador de Antioquia.

Según la información suministrada por el ente de control: “El Contralor General de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña, informó que el ejercicio de la Unidad de Reacción Inmediata – URI de la Contraloría, realizado al Programa de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Antioquia- MANÁ (gestión de la administración anterior), dejó como resultado la identificación de 5 hallazgos de tipo fiscal que ascienden a los $1.153´103.158”.

El último de los actos de la Contraloría Departamental contra el exgobernador de Antioquia Sergio Fajardo consistió en el embargo de dos bienes, que también afectó a su secretario de gobierno en esa administración, Santiago Londoño Uribe.

El embargo de dos inmuebles rurales propiedad del exgobernador, Sergio Fajardo fue ordenado por la Contraloría General de Antioquia, como medida cautelar en un proceso de responsabilidad fiscal. El presunto detrimento patrimonial es de unos mil millones de pesos en desarrollo de un proyecto relacionado con la creación de seis estaciones de policía.

A través de Caracol Radio, el exdiputado del Polo Democrático en Antioquia, Jorge Gómez Gallego, el único de la oposición al gobierno seccional y al propio contralor Sergio Zuluaga, criticó esos hechos, investigaciones y hallazgo de la Contraloría Departamental en proyectos y obras ejecutadas en lugares remotos de la geografía antioqueña, pero el señor Zuluaga no “encontró hallazgos que era evidentes cuando hizo la autoría a las cuentas del Hospital La María, que queda en el barrio Castilla de Medellín”.

Explicó que en ese Hospital La María (el mismo donde luego se hizo una cirugía estética con recursos públicos) llevaban más de un año sin girar a la Gobernación de Antioquia los recaudos de la Estampilla Provisional, como era su obligación, y esos recursos los ingresaban al flujo de caja del centro hospitalario.-

¿Quién es el contralor de Antioquia?

Sergio Zuluaga Peña, abogado de la Universidad de Antioquia, se considera un profesional técnico que no milita en ninguno de los partidos o movimientos políticos de la región, pero sus detractores lo consideran muy cercano al Gobernador Luis Pérez Gutiérrez, de filiación liberal.

En el cargo de contralor departamental de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña fue elegido en la Asamblea con 20 votos y el apoyo de las bancadas de los partidos Liberal, Conservador, la U, Partido Verde y Cambio Radical, la mayoría de coalición con el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, después de superar a 65 aspirantes en el concurso de méritos, donde obtuvo un alto porcentaje, gracias al cuestionado doctorado que hoy lo tiene en una investigación penal en la Fiscalía y otra disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación.

Los diputados antioqueños del Polo Democrático Alternativo y Centro Democrático rechazaron la elección de Zuluaga Peña y advirtieron sobre las irregularidades en el proceso de debate, votación y escogencia del funcionario para el control de la administración seccional, y luego hicieron las respectivas denuncias, por esas supuestas irregularidades.-

El señor Sergio Zuluaga Peña al conocer su elección declaró qué: “Soy un hombre que no me debo a ningún partido, soy técnico, un hombre que viene de la rama judicial, que ha estudiado, que no he tomado ninguna decisión arbitraria, no tengo conexión alguna con el gobernador Luis Pérez y no lo conozco. No tengo conexiones políticas determinantes, considero que esta elección se debe al fortalecimiento del control fiscal que va a fortalecer la dignidad de los pueblos de lo público”.

Investigaciones

El 10 de julio Caracol Radio conoció y reveló una auditoria forense que se hizo a la hoja de vida del contralor de Antioquia Sergio Zuluaga Peña, cuyo resultado advierte que el funcionario en ningún momento obtuvo el título de doctorado como lo informó en el proceso de elección al cargo público. Según la documentación entregada por el funcionario a la Asamblea de Antioquia es Doctor en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, título que no existe.

Al verificar con la institución, Caracol Radio pudo aclarar que el Diploma de Estudios Avanzados en Derecho Administrativo, es un prerrequisito para obtener el doctorado en “Estudios Europeos” que sí adelanta el contralor, pero que en ningún momento ha obtenido.

Advierte el informe de auditoría que dicha información académica se encuentra sin soporte o certificación de terminación, además no ha sido apostillado por lo que no tiene validez en Colombia.

Este supuesto doctorado en Derecho Administrativo le permitió a Zuluaga Peña obtener 40 puntos en el concurso para el cargo de contralor de Antioquia.

Igualmente informe asegura que aunque en su hoja de vida informa tener experiencia en el cargo de Secretario de despacho de la alcaldía de Medellín entre enero del 2012 y 2013 no entregó los certificados que lo sustente.

Además el informe de auditoría advierte que el contralor pidió unos permisos para ir a foros en el exterior, pero no entregó los certificados de asistencia y por contrario suministro un documento emitido en ONU Hábitat Ecuador, por lo que podría declarar copia.

Por esta razón, el lunes 2 de octubre, la Procuraduría informó que inició un proceso de investigación al Contralor de Antioquia, por presuntamente proporcionar información inexacta para acceder al concurso para aspirar al cargo.

Además se le investiga la presunta falsedad ideológica al consignar en su hoja de vida datos que no correspondían con la realidad.

Ante todas estas denuncias de dos diputados de Antioquia y un concejal de Medellín, el señor Zuluaga Peña se mantiene aferrado al cargo, e insiste en que no renunciará a ese puesto que consiguió en un concurso de méritos, a pesar de las investigaciones de los entes de control, aunque sí insiste en sus pesquisas y hallazgos contra la administración departamental anterior y ninguna contra el actual gobierno seccional.

¿Embellecimiento ilícito?

A todas estas investigaciones, el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga Peña también fue vinculado al denominado ‘carrusel de la cirugías plásticas’, o conocido también como el proceso del embellecimiento ilícito; junto con otras personas como William Marulanda Tobón, exgerente del Hospital La María, su hermana Yurany Marulanda Tobón, Diego Ceballos Meza, exsubgerente del Hospital La María, y el ex coordinador financiero del centro asistencial Roberto Suescún.

Sergio Zuluaga Peña actualmente es investigado, e incluso fue capturado, por los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación, porque se habría practicado una liposucción con lipoescultura de músculos anteriores y posteriores de tórax, el 16 de abril del 2016, por lo que pagó tan solo un millón 475 mil 199 de los 6 millones 672 mil 522 que valía según peritos de la Fiscalía.

Por este caso el contralor de Antioquia, el ex gerente del Hospital La María William Marulanda, el exadministrador contable Diego Ceballos, a ex Auditora Nacional Laura Marulanda Tobón y Johana Bedoya una prima del exgerente fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación, cargos que no aceptaron y todos están en libertad pero vinculados al proceso.

Según las investigaciones, en este cartel de las cirugías plásticas y el embellecimiento ilícito, se estima que se hicieron hasta 200 intervenciones quirúrgicas estéticas que se pagaron a través del Plan Obligatorio de Salud y el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito.

La Fiscalía insiste que en muchos casos no se pagaron servicios de cirujano, quirófano, anestesia, instrumentalización y posoperatorio.

Contralor capturado

El pasado 6 de julio de este año, fueron capturados por la Fiscalía el contralor de Antioquia Sergio Zuluaga, el ex director del hospital William Marulanda Tobón, una hermana del el ex director y funcionaria de la fiscalía Yurany Marulanda Tobón y al ex subdirector de la institución Diego Ceballos Mesa, en el escándalo del carrusel de las Cirugías Plásticas.

La Fiscalía está investigando entre otras irregularidades la práctica de cirugías plásticas al contralor y a tres hermanas del ex director del hospital sin pagar entre otros el quirófano, el anestesiólogo y los medicamentos.

Además las intervenciones las hicieron pasar por otras prácticas para que las cubriera el plan obligatorio de salud (POS). Por lo que el ente investigador les va a imputar los delitos de Peculado por apropiación y prevaricato por omisión.

La fiscalía además tendría en su poder una lista de más de 30 personas que se practicaron estas cirugías y que conocían que se hacían cobrándolo a través del POS.

Cuatro días después, un juez de control de garantías determinó que la Fiscalía no presentó suficiente material probatorio dejó en libertad al contralor de Antioquia y cuatro implicados más en carrusel de las cirugías plásticas en el Hospital La María.

