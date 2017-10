Contraloría abrió proceso fiscal contra exgobernador de Boyacá, actual contralor de Bogotá

El ex Gobernador del departamento de Boyacá y actual contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, tendría que responder por los recursos de educación de

los boyacenses, provenientes del Sistema General de Participaciones – SGP, correspondientes a la vigencia 2015, que se perdieron por presunta falta de

seguimiento y supervisión de la Gobernación, a través de 2 contratos de

servicios educativos que terminaron ejecutándose por subcontratistas.

Las irregularidades fueron detectadas por la Contraloría en la ejecución de los

Contratos de Prestación de Servicios números 1627 y 1719 de

2015, celebrados por la Gobernación de Boyacá con las fundaciones ITEDRIS y

LUMIERE, con el fin de atender a los estudiantes matriculados en las

instituciones educativas oficiales de los municipios del departamento.

Múltiples irregularidades

La cuantía sumada de ambos contratos, superó los $5 mil 552 millones de

pesos, pero no sólo se evidenció la entrega de materiales contratados por

fuera de las condiciones previstas en la contratación, sino que se pudo

constatar el incumplimiento de los perfiles de los facilitadores, la

inobservancia de la reglamentación establecida por la Secretaría de Educación

para el reporte de información y entrega de materiales a supuestos

estudiantes no registrados en el Sistema de Matrícula Estudiantil – SIMAT.

También se encontraron casos de estudiantes no registrados pero sí

contabilizados para pago por parte de las Fundaciones, así como falta de

correspondencia entre los números de identificación reportados y los

efectivamente registrados, entre otras irregularidades evidenciadas por la

Contraloría General de la República.

Fundaciones contratadas no operaron los contratos

A través del Contrato N° 1719 de 2015, suscrito con la Fundación LUMIERE, la

Gobernación de Boyacá buscaba implementar el “Modelo Identidades” al que

se le asignaron 58 instituciones educativas, para la atención de 4.105

estudiantes en 38 diferentes municipios del departamento.

En el caso de la Fundación ITEDRIS, el modelo a implementar se denominaba

“Red de Conocimientos” y pretendía atender 2.428 estudiantes de 36

instituciones educativas a lo largo de 22 de los municipios del departamento.

La Fundación LUMIERE suscribió el Contrato a través de su entonces

representante legal, Carlos Eduardo Sánchez Méndez. Sin embargo, el señor

Sánchez Méndez subcontrató con el señor Juan Carlos Rodríguez Cárdenas, a

través de la figura del licenciamiento, los servicios educativos que se le habían

adjudicado, a cambio del 7% del valor del contrato.

Lo anterior, llevó a la Contraloría a cuestionar los criterios de selección del

contratista usados por la Gobernación, que terminó contratando una

Fundación que no operó el programa.

Los Kits estudiantiles no fueron entregados

Según lo establecido en el numeral 3° de la cláusula 9° del contrato, la

Fundación LUMIERE debía entregar a cada uno de los estudiantes los Kits

escolares compuestos de 1 camiseta contramarcada, 5 cuadernos cosidos de

100 hojas cada uno, 1 lápiz, 1 borrador y 1 sacapuntas.

Revisadas por el equipo de la Contraloría las planillas de entrega, se pudo

evidenciar que los estudiantes no recibieron la totalidad de los elementos

contratados en los mencionados Kits, dineros pagados por la Gobernación, y

que no obtuvieron contraprestación alguna por parte del contratista. Dicha

omisión no solo representó un incumplimiento contractual, sino que afectó los

derechos de la población beneficiaria de los programas educativos.

En solo cuadernos, por ejemplo, se dejaron de entregar 1.839 unidades,

afectando directamente a 613 estudiantes, lo que según el valor unitario

reportado en las facturas representa un detrimento patrimonial, solo por los

cuadernos, de casi $5 millones de pesos.

Los errores en la validación del número de estudiantes atendidos, por su parte,

llevaron a que la Gobernación pagara a favor del contratista servicios que no

habían sido prestados y que no correspondían a la atención efectiva de los

estudiantes en los términos de la contratación.

Sobreprecios en los kits estudiantiles

Adicionalmente, la Contraloría evidenció sobreprecios en los Kits facturados

por la Fundación ITEDRIS, titular del Contrato N° 1627 de 2015.

Los lápices para los estudiantes, que a precios de mercado se consiguen en un

precio promedio de $338 pesos, fueron pagados por la Gobernación a $1.300

pesos; marcadores de colores que cuestan $1.220 pesos, se pagaron a $2.000;

y esferos corrientes que valen en el mercado $422 pesos, los pagó la

Gobernación a $1.200, entre otros.

Las irregularidades evidenciadas en la ejecución de los mencionados

contratos, se habrían presentado como consecuencia de la falta de

seguimiento de parte de la Gobernación, lo que trajo consigo no sólo la

pérdida de más de $420 millones de pesos de los boyacenses, sino sobre todo

el desmejoramiento de la calidad educativa del departamento.

Presuntos responsables

De conformidad con lo establecido por la Contraloría General de la República

al culminar su investigación, al proceso de responsabilidad fiscal que se

apertura como consecuencia de la misma, son vinculados no solamente las

fundaciones contratistas, FUNDACIÓN LUMIERE y FUNDACIÓN ITEDRIS, sino

también el Supervisor de los contratos Guillermo Palmiro Cortés Páez y la

entonces Secretaria de Hacienda de la Gobernación, María Anayme Barón

Durán.

Igualmente, se vincula al Gobernador de la época, Juan Carlos Granados, que

en su condición de ordenador del gasto habría desatendido su deber

de vigilancia y control al desarrollo de los contratos.

Comentarios