Ganaderos piden a Minagricultura compensaciones a regiones en 'zona de contención' por aftosa

Comienzan los pedidos de los ganaderos y del gobierno de Boyacá al nuevo ministro de agricultura Juan Guillermo Zuluaga.

La solicitud consiste en que el gobierno nacional ayude a generar una política de compensación para los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca, que fueron incluidos en la zona de Contención ordenada por el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, zona en la cual se restringen las condiciones para la movilización de animales y de los productos ganaderos para hacerle frente a la fiebre aftosa.

El gobernador de Boyacá Carlos Amaya, le pidió al nuevo ministro que “lo que continúa es que el nuevo ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el de Hacienda Pública y el Gobierno Nacional nos ayuden a genera una política de compensación de los departamentos que hacemos parte de esa Contención. Hoy estamos siendo afectados claro ésta a menor escala, que se había planteado”.

Pese al desacuerdo de los ganaderos sobre la inclusión de Boyacá en esa zona de contención, debido a que el departamento no ha tenido brotes de fiebre aftosa en los últimos 16 años, seguirán suspendidas hasta nueva orden las licencias Zoosanitarias de todo tipo de evento que implique la concentración de animales susceptibles a fiebre aftosa en 118 municipios del departamento.

La Resolución 11595 establece en la zona de contención de fiebre aftosa comprendida en los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá y Cundinamarca las siguientes restricciones:

Permite:

- Movilizar libremente dentro de la zona de contención por ejemplo a Cundinamarca y Boyacá con la guía.

- Llevar ganado a mataderos autorizados dentro de la zona de contención.

- Celebrar ferias y eventos anuales.

- Mantener mercados locales.

Vender y comercializar: Productos a base de leche pasteurizada; Leche pasteuizada a otros lugares.

Prohibe:

- Animales de genética que se venden a otros departamentos no se puede ni con destino a feria deben esperar 6 meses y medio.

- La leche producida en Boyacá se puede seguir en el departamento y Cundinamarca.

- No se puede sacar leche a Santander.

- Pueden entrar pero no salir ganado a ferias.

Comentarios