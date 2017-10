En Córdoba se sigue desangrando la salud

Se trata de la captura ocurrida ayer contra José Jaime Pareja, ex Secretario de Salud de Córdoba del gobierno actual bajo Edwin Besaile a quien se le imputan los delitos de concierto para delinquir y cohecho llevados a cabo dentro del Cartel de la Hemofilia. A inicios de este año la Contraloría General entregó un informe donde señalan el pago de $1.525.000.000 a 21 falsos pacientes hemofílicos.

Pero no solo fue la captura de Pareja, sino además la del Fiscal Daniel Fernando Díaz Torres por concierto para delinquir y cohecho. Al ex fiscal se le señala de haber recibido dineros en el proceso de la Hemofilia el cual llevaba a su cargo en Córdoba.

Regresando en las cuentas estos no serían todos los capturados en el cartel que ha desangrado a la salud en esta región del país por más de $50.000 millones. Durante el 2016 y parte de comienzos del 2017 se han capturado a las siguientes personas:

Guillermo Pérez Ardila, Representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar y donde se practicaban los procedimientos no POS de dicha patología. Hoy se encuentra recluido en la cárcel Las Mercedes.

Rubén Darío Guerra Gil, representante legal de la IPS San José de la Sabana registra detención domiciliaria.

Alfredo Aruachán, ex Secretario de Salud en el gobierno de Alejandro Lyons, estuvo un corto tiempo en la Cárcel y luego obtuvo casa por cárcel.

Con casa por cárcel también se encuentran Edwin Preciado Lorduy, ex secretario de salud en el gobierno de Lyons, Alexis Gaynes, Ex Secretario de Salud, Alfredo Ceballos, Referente de Salud, Marcela Suárez, Auditora y Juan David Nader Chejne, Referente de Salud.

En Córdoba recientemente los pacientes verdaderos con el padecimiento de esta enfermedad denunciaron que no están recibiendo tratamiento. A su vez por esta denuncia el Gobernador Besaile Fayad advirtió que no hay tratamientos porque el Gobierno Nacional congeló los recursos no POS.

