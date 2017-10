Gerente de Hospital en Pamplona busca como conjurar crisis de especialistas en el centro medico

Una intervención de la Superintendencia y del Ministerio de Salud, pidió el Gerente del centro asistencial, Hernando Mora, quien señalo que en las últimas semanas han atendido a más de mil personas solo por el área de urgencias.

Una cifra que desbordo la capacidad en infraestructura y personal, cuando las Eps no responden por los tratamientos médicos ni especializados de sus pacientes. Los casos más graves se registran con Medimás por el cierre de la clínica en el municipio provocada por la masiva renuncia de los médicos “nos tocó aumentar médicos en urgencias cuando estamos en un programa de saneamiento fiscal y financiero, estamos muy limitado de recursos” señalo el Gerente del San Juan de Dios.

Agregó que otra de las preocupaciones que les asiste es la falta de especialistas “ellos no están interesados en venir a Pamplona porque ellos contratan con el Hospital y lo hacían con la clínica. La verdad esta es una situación crítica por que Medimás no ha querido y no ha sido responsable con su población del régimen contributivo en Pamplona y siete municipios de l provincia”.

Otro de los casos se relacionan con la Eps Comparta, cuyos afiliados se encuentran en este centro asistencial sin respuesta de la entidad para sumir sus costos y traslados que requieren para salvar sus vidas. Según Mora, a la fecha siete pacientes registran graves problemas de salud que requieren ser tratados en hospitales de alta complejidad.

Las Eps adeudan al San Juan de Dios, más de 10 mil millones de pesos.

