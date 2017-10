Estudiantes divididos por paro en Unipamplona

Posiciones encontradas tienen los universitarios frente al cese de actividades que podría retrasar el calendario académico del segundo semestre del año.

“Me parece bien que se hagan sentir que se hagan oír, entiendo que es por el bien de todos los estudiantes pero esto está generando un completo caos, no hay certeza de cuándo vamos a empezar clase, yo vengo desde Saravena, Arauca, tengo que pagar arriendo, alimentación y un sinnúmero de gastos que produce estar aquí, el tener que permanecer acá durante un tiempo más me genera un gasto mayor con el cual no cuento” Expresó, Cristian Meza, estudiante de la Universidad de Pamplona.

El cese de actividades que inició en la sede principal y se extendió hasta las instalaciones de Villa del Rosario y la Ips donde funciona la Facultad de Artes y Humanidades, aumento la preocupación de los estudiantes en Cúcuta y el área metropolitana “nosotros en el edificio de comunicación social, nunca nos enteramos o si lo hacemos es algo que no nos afecta ni nos compromete directamente por que son los estudiantes, allá mismo quienes se encargan de llevar a cabo esto… es algo delicado ya por que nos compromete directamente con el cronograma académico, vamos a salir más tarde y eso es lo que nos preocupa a nosotros como estudiantes” dijo Maciel López, una de las universitarias.

En medio de este ambiente de tensión se espera que en las próximas horas se den los primero acercamientos entre las partes.

