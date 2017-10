Comunidad educativa de Unipamplona llama al diálogo

Preocupada se declaró la comunidad educativa en la Universidad de Pamplona, frente a las decisiones adoptadas en las últimas horas que motivaron el cierre de la sede principal.

Los estudiantes llamaron a atención para que por la vía del diálogo directivas, y miembros del Consejo Superior se sienten a revisar las reclamaciones que se hacen por los promotores de la parálisis y que están señalando representan a los estudiantes.

“Nos preocupa que esto termine afectando la normalidad académica de otras sedes, o las actividades del Cread y como consecuencia de ello se retrase el calendario con todo lo que eso implica” dijo uno de los estudiantes de la institución en Villa del Rosario a Caracol Radio.

Mientras tanto en otra de las sedes en Cúcuta “esto afecta más a los que no somos de acá, en gastos, en retraso del semestre y además esta no es la forma para perjudicar a los compañeros de Pamplona. Se puede hablar de los temas en mesas de trabajo no cerrando la U”.

A medida que avanzan las horas crece la expectativa por el desarrollo de las actividades en las otras sedes, teniendo en cuenta que la principal fue cerrada.

