Alrededor de dos mil jóvenes participarán en el "One Young World" en Bogotá

Entre el 4 y el 7 de octubre se llevará a cabo el One Young World en Bogotá. El evento contará con la participación de exjefes de Estado, ganadores de premios Nobel, reconocidos científicos, economistas y directivos de importantes cadenas multinacionales.



“Ustedes tiene la oportunidad de proyectar un país que combina dos aspectos muy atractivos para cualquier ciudadano del mundo: paz y preservación del medio ambiente”, dijo el presidente Juan Manuel Santos al entregar el pabellón nacional a los jóvenes que representarán al país en la Cumbre ‘One Young World’.



El Jefe de Estado los invitó para que den a conocer el proceso de reconciliación con el medio ambiente, en el que también Colombia está avanzando.



“Ustedes pueden dar ese ejemplo, fuimos estigmatizados por ser origen de muchos problemas, hoy el mundo nos está viendo con unos ojos más positivos, más interesantes y con admiración”, dijo.

Durante el evento, que se llevó a cabo en el salón Gobelinos de la Casa de Nariño, el delegado David Gereda, representante de ‘One Young World’, le entregó al presidente la bandera de la Cumbre.



“Esta iniciativa me parece maravillosa y me honra muchísimo haber recibido esa bandera, es un honor muy grande y agradezco muchísimo que me hayan dado ese honor y trataré de llevarlo con toda la altura”, dijo.



One Young World es la cumbre de jóvenes regionales y locales más importante a nivel mundial. Esta iniciativa nace de una entidad sin ánimo de lucro con sede en Reino Unido y reúne anualmente a líderes entre 18 y 30 años de edad, procedentes de 194 países.



Dentro de los participantes se encuentran talentosos jóvenes que han desarrollado proyectos de alto impacto, en diferentes sectores, para los países que representan.

