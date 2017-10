Gobernador pide intervención del presidente Santos en decisión del Igac

Ante las determinaciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi de ordenar “el amojonamiento entre los departamentos de Antioquia y Chocó en el sector de Belén de Bajirá”, el gobernador Luis Pérez Gutiérrez pidió la intervención del presidente Juan Manuel Santos para que se revoque la “Resolución número 1069 del 19 de septiembre del Igac que establece ese procedimiento de instalar esos hitos fronterizos.

Según el mandatario seccional antioqueño, esa Resolución del director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, “contraría la decisión del presidente en el sentido de que sea el Consejo de Estado la instancia que debe dirimir este conflicto, en forma jurídica y pacífica”.

“La intempestiva decisión del Director del IGAC, es una actitud de carroloco, provocadora, no respeta las determinaciones como máxima autoridad de Colombia, ni acoge las del seños Ministro del Interior, Jefe inmediato del IGAC” (sic), se lee en una carta del Gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, al presidente Juan Manuel Santos.

Este es la carta al jefe del Estado.

Carroloco

Para el gobernador de Antioquia, el director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Juan Antonio Nieto Escalante, es un “Carroloco” que está desobedeciendo tanto al ministro del interior como al presidente de la República Juan Manuel Santos.

Luis Pérez Gutiérrez, agregó que el proceso de amojonamiento en los límites entre Antioquia y Chocó puede durar hasta cinco años, por lo que ridiculizó la medida anunciada por el instituto geográfico.

“El proceso de amojonar es un tema serio que puede durar 5 años, si no amojama una finca dura una semana pero miles de kilómetros dura años, esa es una actitud de carro loco, no es un chiste, un carro loco que no le hace caso a sus jefes”, señaló el gobernador de Antioquia.

