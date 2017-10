Ni al 50% llegan las reservas en los hoteles del Quindío por paro de pilotos para la semana de receso: Cotelco

Directivas del gremio de los hoteleros en el Quindío aseguran que la cancelación de reservas debido al paro de pilotos de Acdac de Avianca es del 20%.

Lo grave es que se viene la semana de receso y panorama no es el mejor, Paula Andrea Múnera, directora ejecutiva de Cotelco explicó “la verdad estamos muy preocupados con la prolongación del paro de los pilotos no solo por la cancelación de reservas en los hoteles afiliados sino que las expectativas para la semana de receso escolar en octubre no son las mejores”

Y añadió “lo cierto del caso es que las reservas para la semana de receso del 6 al 16 de octubre no llegan ni al 50% de las camas que hay disponibles en los hoteles del departamento del Quindío”

