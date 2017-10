La EPS Medimás sigue incumpliendo acuerdos

En Risarlada la EPS Medimás se comprometió a 13 minutas a los hospitales de baja complejidad y solo mandaron 7 que no corresponden a lo acordado.

Olga Lucia Zuluaga Directora Nacional de la Asociación de Hospitales confirmó que Risaralda sigue sin firmar contratos con la EPS Medimás, los acuerdos no se han cumplido y le preocupa que con el cambió del presidente nacional de dicha entidad medica se pierda todo lo que se había acordado ya.

Confirmó Olga Lucia Zuluaga que lo más complicado está en la atención a los pacientes de alto costo pues esto no lo hace la red pública si no la privada, y con estos no hay acuerdos con la EPS Medimás.

