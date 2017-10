Residentes de Portales de Blas de Lezo I se niegan a abandonar sus casas

Las familias residentes del edificio Portales de Blas de Lezo I, están contrariadas después de la decisión tomada por la alcaldía de Cartagena, en la que ordena desalojar el inmueble por riesgo de desplome. El edificio, vecino del colapsado Portales de Blas de Lezo II, fue construido por la familia Quiroz.

Según la alcaldía, la edificación no cumple con las normas de sismo resistencia, por lo que la evacuación debe ser inmediata. Sin embargo, los residentes del lugar manifiestan que primero se deben coordinar algunas cosas con la alcaldía para proceder a salir.

"Comentaron algo que el edificio no cumple con las normas de sismoresistencia, estamos definiendo los temas de trasteo y arriendo y hasta que no se haga no nos vamos", dijo Fabián Teherán, residente del lugar.

Entre tanto, otro drama viven los que arrendaron apartamentos allí, como el caso de Dálida Batista, venezolana, que asegura no saber nada de lo que está pasando.

"Dijeron que había que salir y aquí no han avisado nada. Todos los días están viniendo representantes de la alcaldía, yo estoy arrendada aquí pero conmigo no ha hablado nadie, supongo que la dueña del apartamento sabe algo, pero nadie me ha dicho siquiera para dónde me voy", dijo a Caracol Radio Dálida.

Por su parte, los vecinos del lugar también manifestaron su preocupación. "Es preocupante porque la gente que vive alrededor está en peligro, por aquí transita mucha gente y puede generarse algún inconveniente, pedimos que de aquí en adelante tengan más cuidado con las construcciones , hay que poner orden", aseguró Alfredo Pión, vecino del edificio.

