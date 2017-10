Manizales busca ponerle freno a la práctica del "gravity"

Esta semana será el alcalde de Manizales, firmará el decreto con el que se pretende ponerles freno a los jóvenes que de manera irresponsable práctica el “gravity”.

El documento busca legalizar la retención de todo tipo de bicicletas que se encuentren desarrollando actividades que pongan en riesgo la vida de quienes transitan en ellas.

El secretario de Tránsito, Carlos Alberto Gaviria afirmó que el proceso con los jóvenes ha sido muy difícil porque no respetan la autoridad, no respetan sus vidas y no hay un control por parte de las familias.

El decreto incluye una restricción para que no transiten después de las seis de la tarde sin luces (luz blanca adelante y roja atrás) y la obligación de llevar casco.

Por su parte el alcalde, Octavio Cardona León, afirmó que el decreto es simple. “Vamos a legalizar la inmovilización de cualquier bicicleta que se encuentren desarrollando actividades que pongan en riesgo la vida de quienes transitan en ellas”.

Rechazó que en Manizales se estén citando los jóvenes para hacer actividades de “rápido y furioso”, y que los menores sigan apostando carreras desde el Batallón hasta el Bosque Popular o en la vía a Chinchiná por el sector de La Siria.

“Llegó el momento de empezar a tener acciones contundentes y de entender que este problema con las bicicletas no lo podemos seguir manejando con una mano tan blanda. Dónde está la Policía de Tránsito que no ataca con contundencia este flajelo”, indicó Cardona León.

El decreto lo que busca es que las bicicletas se ajusten a los mandatos del Código Nacional de Tránsito e incluye a parte de la retención de la bicicleta, la imposición de comparendos y sanciones económicas

En el parque didáctico de Manizales fue ubicada la bicicleta de una de las víctimas del “gravity” en Manizales como un monumento que invita a la reflexión.

