La minería en el ojo de las comunidades

La primer población donde las comunidades rechazaron la minería mediante una consulta popular fue Jesús María, el 17 de septiembre.

Hoy las 5853 personas están habilitadas para votar en el municipio de Sucre.

El cinco de noviembre los habitantes del municipio de El Peñón, también llevaran a las urnas el tema de la minería.

El Carmen de Chucuri, es el cuarto municipio de Santander, donde la gente está pidiendo una consulta popular minera, pero hasta el momento no sea definido la fecha por parte de la Registraduría.

La preocupación de las comunidades está en que sus territorios son netamente agrícolas y consideran que con estas explotación se causa mucho daño al medio ambiente por parte de las megaempresas extranjeras que tienen títulos mineros legalmente adquiridos, pero que no dejan bienestar y desarrollo para las comunidades una vez sacan los recursos naturales.

Sucre, es la sexta población de Colombia que en el 2017 que realiza la consulta donde se pregunta a los habitantes si están de acuerdo o NO con la minería,.

En Colombia, este año las consultas se han realizado en los municipios de Cabrera y Arbeláez - Cundinamarca, en Cajamarca – Tolima, en Pijao- Quindío y en Jesús María, Santander, donde ha ganado el NO.

