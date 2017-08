Denuncian presunto abuso sexual a niño de dos años en Hogar Sede del Bienestar Familiar en Santa Marta

Una grave denuncia presentó ante el micrófono de Caracol Radio en Santa Marta, una madre desesperada y desconsolad a, quien asegura que su hijo habría sido abusado sexualmente en el Hogar Sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en la capital de Magdalena.

De acuerdo con el testimonio de Cristina Gualdrón* madre del menor de tan solo dos años de edad, el niño empezó a mostrar un comportamiento extraño y no dejaba de llorar, situación que la inquietó mucho, pues su hijo es un niño bastante comunicativo, pero ese día, el 13 de julio, estaba retraído y lloraba mucho.

“Él tiene dos años, sus respuestas fueron nulas, sólo lloraba inconsolable. Acudí a las autoridades porque yo tenía la sospecha de que había sido abusado sexualmente porque no se dejaba tocar. Cuando se durmió le quité el pañal y me percaté que tenía el ano bastante enrojecido”, aseguró la señora Cristina Gualdrón.

Dijo que esa noche no pudo hacer nada, pero al día siguiente decidió llevarlo a la clínica Cardiovascular.

“Allí se hizo el respectivo protocolo y se logró determinar de manera preliminar que mi hijo había sido abusado sexualmente”, declaró la desconsolada madre.

Su hijo es atendido en su proceso académico en el nivel Párvulo en la Hogar Sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ubicado en la Avenida del Ferrocarril en Santa Marta.

“Mi hijo ahora es un niño aislado, comenzó a mostrar muchísimos cambios; bajó sustancialmente de peso. Ellos están tratando de limpiar la imagen de la institución antes que velar por los derechos de mi hijo y por su cuidado. Él estaba al cuidado de una docente y su auxiliar. Comenzó a cambiar su comportamiento desde el mes de mayo”, denunció la mujer.

Dijo además que “yo me di cuenta que él siente temor cuando llega a ese lugar, porque lo he tenido que llevar estos días porque estoy en el proceso para que me devuelvan los documentos para llevarlo a otra institución y de esta forma siga su proceso académico y no me los entregan, ni siquiera porque lo ven en estado de nervios cuando él llega a esa sede”, insistió Cristina Gualdrón.

Asegura que desea que se solucione pronto esta situación y afirma que ahora depende de las autoridades; considerando que ella no se siente segura de dejar a su hijo nuevamente en esa institución.

Caracol Radio quiso conocer la versión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Magdalena, Joaquín González Iturriago, pero el funcionario afirmó que no está autorizado para entregar declaraciones a los medios; y que solo lo pueden hacer las autoridades competentes: Fiscalía y Medicina Legal.