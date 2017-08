Inician proceso para elegir al nuevo rector del Politécnico JIC

El Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid inició el proceso para la elección de su nuevo rector general para el periodo diciembre 2017 – 2020. Cualquier persona con experiencia en docencia, posgrado e interesado en la administración educativa se puede presentar al cargo, las hojas de vida será recibidas hasta finales de agosto.

El actual rector John Fernando Escobar Martínez, explicó que en noviembre se deberá conocer el nombre de quien lo sucederá, para que se desarrolle el empalme y en diciembre inicie sus funciones.

“El domingo pasado se inició el proceso de elección de un nuevo rector, yo estoy en un periodo al cual renunció el rector Gilberto Giraldo, los periodos son de cuatro años y este termina en diciembre del 2017”, señaló el rector.

Explicó el rector Escobar Martínez, que aunque él podría aspirar a una reelección, por razones personales se apartará del proceso.

“En ese proceso yo me puedo volver a presentar en la reelección, pero por asuntos personal y quiero volver a la vida académica en la Universidad de Antioquia, no me voy a presentar a la reelección”.