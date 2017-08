$10 mil millones del Sistema General de Participaciones no han sido girados a 18 municipios de Bolívar

Según el informe a junio de 2017 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto de Transferencias del Sistema General de Participaciones Agua Potable y Saneamiento Básico, más de $10 mil millones con destinación específica para agua potable y saneamiento básico del Gobierno Nacional, no han sido enviados por la administración departamental a 18 municipios de Bolívar, lo que podría poner en riesgo la prestación de los servicios de aseo y agua potable.

http://www.minvivienda.gov.co/sobre-el-ministerio/finanzas-y-presupuesto/transferencias-sgp

El Gobierno Central envió a la Gobernación de Bolívar recursos del Sistema de febrero a junio de este año para que fueran transferidos a 18 municipios de este departamento que no están certificados. Aproximadamente son $2.303 millones mensuales que se transfieren a los municipios no certificados, los cuales no podrían manejar los recursos del SGP, ni realizar nuevos compromisos con cargo a esos dineros.

Los municipios no certificados en Bolívar son: Barranco de Loba, Calamar, Mahates, Margarita, Mompox, San Cristóbal, San Estanislao, Cantagallo, Magangué, Norosí, San Jacinto, San Jacinto del Cauca, Pinillos, San Martín de Loba, Santa Rosa de Lima, Soplaviento, Tiquisio y Turbana.

Según el Ministerio, el artículo 4 del Decreto 1484 de 2014 define al Sistema General de Participaciones para Agua potable y Saneamiento Básico como: “los recursos que la Nación transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política a las entidades territoriales, para la financiación del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico en los términos de la Ley 1176 de 2007”.



El Acto Legislativo 04 de 2007 incluyó en la composición del Sistema General de Participaciones una participación específica para Agua Potable y Saneamiento Básico que representa el 5,4% del total de estos recursos, valor equivalente a lo que históricamente se debía destinar al sector dentro de la participación de Propósito General.