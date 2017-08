Alcalde de Magangué, Bolívar, le puso ultimátum a la empresa de aseo

Mediante una carta enviada a la empresa Regional de Aseo, el alcalde municipal de Magangué, Pedro Alí Alí, le dio un ultimátum a la empresa Regional de Aseo para que lo más pronto posible se mejore la prestación del servicio en la ciudad, el cual viene siendo cuestionado por la comunidad, dada la gran acumulación de basuras que se viene presentando en algunos puntos de la ciudad, provocando un caos total que tiene al municipio al borde de una emergencia sanitaria.

El alcalde, ofreció a esta empresa “acompañamiento para establecer un diagnóstico real de la situación de la empresa contratista y el servicio que está prestando, a fin de determinar si puede seguir cumpliendo o no, el cien por ciento de la prestación del servicio que hoy está cobrando a los usuarios de Magangué”.

"Son demasiadas las quejas que se vienen recibiendo a diario y así como en su momento se dio la lucha para exigirle a la empresa Aquaseo la prestación de un excelente servicio de agua, estamos dispuestos a luchar para que el servicio de aseo que se preste a los magangueleños, sea óptimo, agregando que de una mala prestación de este servicio, se pueden originar epidemias y problemas higiénicos y sanitarios", dijo el alcalde en la misiva.

Fue enfático, al advertir que 'le quiero recordar que la ley 142 establece en uno de sus artículos, que servicio público domiciliario que no se preste en forma óptima, no se paga'. El alcalde señaló que "el camión recolector pasa solo una vez, por las noches y va dejando basura regada, ya que los operarios no llevan herramientas de trabajo que les permita recoger los residuos que van cayendo y quedan esparcidos en las calles".