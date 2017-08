Cartagena vivirá jornada de marcha de mototaxistas

Luego de la salida del alcalde Manuel Vicente Duque, los motorizados y mototaxistas de la ciudad nuevamente pedirán, ahora al alcalde (e) Sergio Londoño, que no se firme el decreto que prohíbe el parrillero hombre en varios barrios de la ciudad.

El gremio convocó a lo que han llamado 'una caminata pacífica' hasta los bajos de la alcaldía donde aspiran a reunirse con Londoño Zurek. El decreto, estaba listo para firma del alcalde Duque, pero ante la ratificación de la suspensión, el alcalde entrante prometió revisar la medida.

Según Luis González, mototaxista consultado por Caracol Radio, "será una marcha pacífica, no es protesta, solo queremos ir con nuestras familias y que vean que esto es una necesidad en la ciudad y no pueden prohibirlo. No somos delincuentes".