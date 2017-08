Denuncian que Transmilenio no responde por accidentes dentro del sistema

En las últimas horas una joven universitaria sufrió un accidente dentro del portal Suba de Transmilenio, cuando quería ingresar a un bus este parqueó a 30 centímetros de la estación, cayó al hueco y se lesionó una de sus piernas.

"Esperé ocho horas una ambulancia hasta que llegó una abogada que representaba al operador pero no me dejaron entrar a la ambulancia hasta que firmara un documento el cual eximia de la responsabilidad al operador, es una situación degradante para los usuarios que pagamos el pasaje", manifestó la joven víctima del accidente quien no quiso identificarse.

Desde el Concejo de Bogotá se le hizo un llamado a Transmilenio para que responda por estos casos.

"Estamos haciendo un llamado a Transmilenio para que investigue estás irregularidades, también la Secretaría de Movilidad para que implementen una ruta de atención al usuario", manifestó la concejal del movimiento Mira, Gloria Stella Diaz.

Transmilenio ya tiene conocimiento de esta denuncia y prepara una respuesta por estos hechos.