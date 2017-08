4 meses lleva un paciente de Medimás esperando una cirugía

Es el caso de don Arbey Burbano, quien requiere con urgencia de una cirugía en una rodilla luego de haber sufrido un accidente de tránsito cuando se movilizaba para su trabajo, y aunque desde marzo viene reclamando la autorización respectiva para que lo operen, hoy sigue a la espera que las directivas de Medimás le den la orden para su intervención quirúrgica, que cada vez la ve más lejana.

“Yo la verdad ya no sé qué hacer ni ante quien acudir pues esta situación es como una pesadilla, ni siquiera los medicamentos me los entregan y los dolores son insoportables, lo único que reclamo es que me den esa orden para que me operen antes de que el mal que tengo redunde en otra cosa”, dijo el paciente Burbano.

Don Arbey Burbano, el paciente de Medimás en Armenia dijo que de seguir como van las cosas, lo más seguro es que no vuelva a tener movilidad en su rodilla.