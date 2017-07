A Tierra Viva no le podrán suministrar, de momento, agua potable

A la construcción de la biociudadela Tierra Viva le surgió otro traspiés. Aunque tiene licencias y permisos para desarrollar la obra, por el momento, los inmuebles no tendrían suministro de acueducto de la empresa Aguas de Manizales.

Jorge Hernán Meza, gerente de la empresa del acueducto explicó que mientras no haya uso de suelos para esa urbanización no se podrá suministrar el servicio. “La Constructora que está al frente de ese proyecto tiene todos los requisitos, amén de un plan parcial que en 2005 fue aprobado para ese sector. Desde el punto de vista para la conexión de aguas no tiene ningún problema, ya acá el tema en el Concejo es que no ha sido aprobado el uso del suelo en esa zona de expansión y va a venir el conflicto que toda la opinión pública conoce. Entonces nosotros en este caso no tenemos nada que hacer si no esperar a que un juez decida si esa zona tiene o no usos del suelo”.

Los lotes de la Aurora dónde ya se construye Tierra Viva quedaron sin uso de suelo hoy en la mañana con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, pues esa ya es una decisión de fondo, porque así lo votó en pleno el concejo de Manizales y solo queda esperar que el alcalde de Manizales, José Octavio Cardona León lo sancione y le estampe su firma o decida impugnarlo y hundirlo. Esta segunda opción está prácticamente descartada.

La constructora Felipe Calderón es la que adelanta el proyecto. Hace cerca de tres semanas comenzó con la construcción sembrando 10 mil árboles que según el gerente de esa compañía será una barrera protectora que servirá como amortiguación para proteger las zonas de reserva aledañas a la urbanización.

Con anterioridad la constructora, los colectivos ambientalistas, la convergencia Todos Somos Río Blanco y hasta otros interesados en el tema de Tierra Viva y La Aurora anunciaron que emprenderán acciones legales para que se respeten sus intereses. Unos para que se le revoquen las licencias a Felipe Calderón y así no pueda construir, pues consideran que una urbanización en esa zona afectará severamente la reserva de Río Blanco, reconocida a nivel mundial por su riqueza en fauna silvestre y recursos hídricos.

Los interesados en que se construya la biociudadela buscarán por vías legales que se les respete los permisos y licencias que les fueron otorgados desde años antes a la decisión que hoy quedó en firme en el Concejo. Es decir que se acogerán al argumento que las decisiones de dicha corporación no son retroactivas.

Pidieron investigación fiscal al POT de Manizales

Caracol Radio también conoció que La Fiscalía General de La Nación, dentro de la revisión que viene realizando a los Planes de Ordenamiento Territoriales en los diferentes municipios del país le solicitó a la seccional de Caldas hacer averiguaciones preliminares sobre dicho proyecto. Esta casa radial tuvo acceso a que hoy se le envió un informe detallado al Fiscal General para que desde Bogotá se determine si hay argumentos de peso para hacer una investigación detallada y profunda en diversos temas del POT, entre ellos el de la zona de expansión de La Aurora.