Protestas en Puerto Santander por recientes capturas

Con una marcha, los habitantes de Puerto Santander, expresaron su inconformismo por los delitos que se les imputaron a seis hombres y una mujer que fueron capturados la semana anterior en esta población fronteriza.

La operación adelantada por la Fiscalía y la Policía en Cúcuta y Puerto Santander dejo como saldo 18 personas capturadas. Los detenidos enfrentan varios cargos, entre ellos, concierto para delinquiragravado, porte ilegal de armas de fuego, homicidio, extorsión y contrabando.

En la población, sus habitantes reconocen que la actividad legal e informal es notoria en la zona pero, según expresan, las personas judicializadas que residían en este municipio no se relacionan con las bandas delincuenciales “decidimos marchar , ya que vemos unas irregularidades cometidas por la Fiscalía, son personas trabajadoras que se rebuscan para el sustento de su familia, el pueblo salió a protestar porque son personas trabajadoras, si estamos en un pueblo donde se vive del contrabando de la gasolina, porque no tenemos fuentes de trabajo, ni inversión, estamos en un pueblo olvidado y nos quieren tildar que somos de grupos ilegales”.

Los comerciantes se unieron a la manifestación pacífica, cerrando sus establecimientos “Puerto Santander está en crisis desde hace varios años y el Gobierno y las autoridades no han querido entender, si se vive de la ilegalidad pero por necesidad pero no quiere decir que esas personas enfrentan cargos por concierto para delinquir, las autoridades no pueden maquillar los casos para dar resultados con falsos positivos” dijo en diálogo con Caracol Radio uno de los propietarios de establecimientos comerciales.